Не просто кормят и одевают Первого – Лукашенко рассказал о работе Управделами Президента

30 лет труда на благо страны и плечом к плечу с первым лицом государства. Завесу о работе Управления делами Президента сегодня, 1 августа, приоткрыл Александр Лукашенко. Во Дворце Независимости прошла церемония вручения госнаград лучшим сотрудникам системы, которая является ровесником института президентства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 1994-м управление было всего лишь небольшим подразделением, обеспечивающим материально-техническое сопровождение работы госорганов молодой страны. А сейчас это огромная структура, в подчинении которой десятки предприятий, работающих в различных отраслях хозяйственной деятельности. Чего больше у Управления делами Президента: элитарности или ответственности – материал политического обозревателя Евгения Пустового.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Они лечат людей, шьют флаги, испытывают новые сорта и организовывают самые широкомасштабные саммиты. Управделами Президента – 30 лет. Главная миссия – это заниматься огранкой природного и вообще достояния Беларуси. Эти люди рядом с Первым и зачастую первые в своих сферах деятельности. Сегодня лучшие из них получили государственные награды.

Это самая торжественная и приятная церемония во Дворце Независимости. В зале лучшие люди страны. Механизатор рядом с именитым врачом, финансистом и ведущим мастером сцены. Все объедено как минимум двумя обстоятельствами: каждый на своем участке делают нашу страну лучше, все награжденцы представляют Управление делами Президента.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Здесь собрались представители одного большого, надеюсь, сплоченного коллектива – Управления делами Президента, которое мы создали 30 лет назад буквально через месяц после первых в истории суверенной Беларуси президентских выборов. Тогда это было небольшое подразделение, обеспечивающее материально-техническое сопровождение работы государственных органов молодой независимой страны. Лукашенко: мы должны сохранить и передать потомкам наш уникальный культурный код. Управление делами стало одним первых подразделений тогда только формирующегося института президентства. Летопись структуры созвучна с биографией становления нашей Беларуси. Управление делами никогда не было элитарным – скорее, наоборот, это своеобразная госкорпорация по сохранению предприятий и целых отраслей.