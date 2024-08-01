Не просто кормят и одевают Первого – Лукашенко рассказал о работе Управделами Президента
30 лет труда на благо страны и плечом к плечу с первым лицом государства. Завесу о работе Управления делами Президента сегодня, 1 августа, приоткрыл Александр Лукашенко. Во Дворце Независимости прошла церемония вручения госнаград лучшим сотрудникам системы, которая является ровесником института президентства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 1994-м управление было всего лишь небольшим подразделением, обеспечивающим материально-техническое сопровождение работы госорганов молодой страны. А сейчас это огромная структура, в подчинении которой десятки предприятий, работающих в различных отраслях хозяйственной деятельности.
Чего больше у Управления делами Президента: элитарности или ответственности – материал политического обозревателя Евгения Пустового.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Они лечат людей, шьют флаги, испытывают новые сорта и организовывают самые широкомасштабные саммиты. Управделами Президента – 30 лет. Главная миссия – это заниматься огранкой природного и вообще достояния Беларуси. Эти люди рядом с Первым и зачастую первые в своих сферах деятельности. Сегодня лучшие из них получили государственные награды.
Это самая торжественная и приятная церемония во Дворце Независимости. В зале лучшие люди страны. Механизатор рядом с именитым врачом, финансистом и ведущим мастером сцены. Все объедено как минимум двумя обстоятельствами: каждый на своем участке делают нашу страну лучше, все награжденцы представляют Управление делами Президента.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Здесь собрались представители одного большого, надеюсь, сплоченного коллектива – Управления делами Президента, которое мы создали 30 лет назад буквально через месяц после первых в истории суверенной Беларуси президентских выборов. Тогда это было небольшое подразделение, обеспечивающее материально-техническое сопровождение работы государственных органов молодой независимой страны.
Лукашенко: мы должны сохранить и передать потомкам наш уникальный культурный код.
Управление делами стало одним первых подразделений тогда только формирующегося института президентства. Летопись структуры созвучна с биографией становления нашей Беларуси. Управление делами никогда не было элитарным – скорее, наоборот, это своеобразная госкорпорация по сохранению предприятий и целых отраслей.
Александр Лукашенко:
Все, наверное, думают, что Управление делами Президента – это те, кто бегает за Президентом, в лучшем случае накормят и оденут Президента. Да нет. Это тысячи человек, вы это прекрасно знаете, которые не только кормят, лечат, но и производят продукты питания. Это огромное министерство.