Лукашенко: мы должны сохранить и передать потомкам наш уникальный культурный код

Нет на свете дела благороднее, чем труд на благо своей страны, Беларуси. Об этом сегодня, 1 августа, заявил Александр Лукашенко во время вручения государственных наград сотрудникам организаций системы Управления делами Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Символично, что данной структуре исполняется 30 лет с момента основания. По случаю этой особой даты и прошла торжественная церемония во Дворце Независимости. А вообще это давняя традиция чествовать лучших в своем деле за преданность стране и вклад в ее развитие. В списке награжденных на этот раз 34 человека. Большинству из них вручены ордена и медали, есть и те, кому объявлены благодарности Президента.

Выступая с речью перед ними, Александр Лукашенко напомнил, как все начиналось три десятка лет назад. Тогда, в 94-м, управление было всего лишь небольшим подразделением, обеспечивающим материально-техническое сопровождение работы госорганов молодой независимой страны. А сейчас это огромная структура, в подчинении которой десятки предприятий, работающих в различных отраслях хозяйственной деятельности.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сейчас на благо нашего государства в системе Управления делами трудятся более 20 тысяч человек. Работники жилищно-коммунальной сферы, строительства, культуры, здравоохранения, работники санаториев, торговли, общественного питания, дипсервиса, гостиниц. Отдельно стоит отметить труд 6 тысяч аграриев. По многим направлениям сельскохозяйственного производства вы являетесь лидерами в республике. Тысячи благотворительных инициатив и социально значимых проектов – заслуга сотрудников Департамента по гуманитарной деятельности.

Но, пожалуй, самое важное, что Управление делами сохраняет наше национальное достояние. Именно вы отвечаете за всемирно известные природные бренды страны. Беловежская пуща и другие национальные парки, Березинский биосферный заповедник, бескрайние леса с удивительным растительным и животным миром, голубые озера – не просто бесценный дар от Бога и предков. Это то, что мы должны были и будем передавать потомкам в первозданном виде. А еще сохранить и передать им наш уникальный культурный код, куда наряду з роднай беларускай мовай входят народные ремесла. Других таких на Земле нет и не будет.