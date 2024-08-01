В каких случаях можно подать конституционную жалобу? О юридических тонкостях рассказала судья

Время больших нормотворческих перемен. По поручению Президента в стране началась ревизия правового массива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все законы, принятые за годы независимости, подлежат анализу и дополнительной редакции. Главная цель – дебюрократизация и адаптация запросам современного общества.

Здесь без юридических тонкостей не обойтись. За девять месяцев в Конституционный Суд поступило порядка 300 обращений, но ни одно из них не соответствовало необходимым критериями. И вопрос не в грамотности белорусов. Коллеги из России, например, ежегодно принимают в проработку лишь 2 % от поступивших жалоб. Люди попросту стучатся не в те двери. В Конституционный Суд можно обращаться только в том случае, когда пройдены все иные судебные инстанции.