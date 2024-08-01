По обновлённой букве закона: какие изменения ожидают правовой массив Беларуси?

Время больших нормотворческих перемен. По поручению Президента в стране началась ревизия правового массива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все законы, принятые за годы независимости, подлежат анализу и дополнительной редакции. Главная цель – дебюрократизация и адаптация запросам современного общества. К работе приступили не только парламентарии и представители исполнительной власти, но и суды при поддержке профильных научных центров. И спустя полторы недели есть первый результат. Как не остаться в стороне и продолжать следовать букве закона – подробности в репортаже Константина Герцева.

175 тысяч нормативно-правовых актов – вот такой он, законодательный массив Беларуси, приобретенный за годы независимости. За 30 с лишним лет наша страна видела не один референдум, сотни реформ и куда больше рутинных внесений изменений и дополнений. Пришло время глобальной ревизии. В середине июля на профильном совещании с судьями Конституционного Суда Александр Лукашенко расставил буквы закона и объявил нормотворческую ревизию. «Нам надо убрать все лишнее». Лукашенко поручил провести ревизию законодательства Беларуси.

Главный тезис встречи – законы для человека и от человека. Роль гражданина в нормотворчестве переоценить нельзя. Вспомнить тот же референдум в феврале 2022-го, предложения по дополнениям в Конституцию буквально собирали по всей стране. Успешный опыт такую практику закрепил. Сегодня те же приемы и встречи с населением для парламентариев – своего рода сбор будущих законодательных инициатив.

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси, член Конституционной комиссии:

Норма права – это правило поведения в обществе. Конечно, оно касается каждого гражданина нашей страны. Несомненно, прямая связь с каждым позволяет нам выявить возможное наличие пробелов либо избыточность нормативно-правового регулирования тех или иных общественных отношений, может быть, достаточно простых социальных норм, ненормативно-правовых норм, чтобы регулировать ту или иную сферу общественных отношений. Закон суров, но на то он и закон – с этим никто не спорит. Но справедлив ли? А с этим впредь поспорить можно. Социальный контроль за законотворчеством в государстве теперь и на плечах Конституционного Суда. Еще одна новелла обновленного Основного закона страны.

Татьяна Бойко, судья Конституционного Суда Беларуси:

Гражданину впервые на конституционном уровне предоставлена возможность обжаловать закон, примененный в конкретном деле, и поставить перед Конституционным Судом вопрос о конституционности этого закона. Такой закон вправе обжаловать гражданин. Это закон, который применен судом первой инстанции при разрешении дела и вынесены судебные решения, например, приговор или постановление суда после 1 октября 2023 года. В каких случаях можно подать конституционную жалобу? О юридических тонкостях рассказала судья.

Но Конституционный Суд – это все-таки о высоком, большую часть правового массива уже приводят в порядок в профильном национальном центре. Постановления министерств, решения исполкомов, локальные акты – более 60 тысяч документов рассмотрят до середины декабря.