Президент предложил подключить Госинспекцию по охране животного и растительного мира к Минприроды

Кадровые решения как инструмент реализации государственных задач. Во Дворце Независимости 11 июня определяли управленческую команду для целого ряда стратегически важных направлений – от промышленности и экологии до регионального развития и информационной политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как минимум две яркие должности в Беларуси до сегодняшнего дня были вакантны. По разным причинам, но без руководителей остались Министерство природных ресурсов и издательский дом «Беларусь сегодня». Поэтому можно было предположить хотя бы частично, каких кадровых решений стоит ожидать в этот четверг.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы министр, и вы должны видеть все. И не просто ходить голову опустивши, а требовать с соответствующих людей. Это министерство. Если для этого нужно предпринять и другие шаги, то глава государства тоже готов. А в ведомстве?

Александр Лукашенко:

Есть предложение подключить к вам еще инспекцию по охране животного и растительного мира, которая непосредственно была в подчинении Президента. В свое время мною создавалась эта инспекция, чтобы навести порядок в стране. И меня очень беспокоила ситуация с браконьерством. Браконьерство у нас цвело и пахло, как в народе говорят. Мы еще обсудим этот вопрос. Как за, так и против много людей. Возражают некоторые. Инспекция как выполняла, так и будет выполнять свою роль, неважно, где она будет находиться – в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды или же она напрямую будет подчинена Президенту. Напрямую подчинять Президенту эту структуру нет необходимости, потому что там у нас порядок. Да, есть разные факты, и браконьерство есть, тут не о чем даже говорить, но, по сравнению с другими государствами, в том числе «цветущего» Запада, у нас здесь порядок, и приличный. Но еще раз подчеркиваю, где бы ни была эта инспекция, в Министерстве или самостоятельным подразделением, она будет заниматься своими вопросами. Я от этого не отступлю. Вы знаете мое отношение к природе, к животному миру, к животным вообще, и к культурным животным, и к диким животным, неважно. Они должны иметь право на жизнь.

Если бы за чистоту в Беларуси также искренне радел каждый ее житель, то вопрос и на повестке бы не стоял. Но на сегодня ситуация неоднозначная. С одной стороны, стоит срубить дерево в парке, на его защиту в соцсетях белорусы готовы встать целой армией. С другой – вопросы с переработкой и сортировкой собственных отходов, вторсырья, с которыми десятилетия разобраться не можем. Мнение министра.