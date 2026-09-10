Новости по тегу #Охрана природы

Повреждено свыше 540 гектаров.
«Инспекция как выполняла, так и будет выполнять свою роль, неважно, где она будет находиться – в Министерстве или же она напрямую будет подчинена Президенту», – отметил глава государства.
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды возглавил Максим Лысенко. На эту позицию он перешел с поста первого заместителя руководителя этого же ведомства.
Оставшиеся территории – труднодоступные зоны с единичными поваленными деревьями, где заготовка попросту нецелесообразна.
Президент утвердил изменение Водного кодекса. Одно из самых обсуждаемых новшеств касается доступа к водоемам.
Запрет на посещение лесов действует на территории Брестского, Дрогичинского, Жабинковского, Кобринского районов Брестской области.
Этот показатель рассчитывается на основе 60 пунктов – от качества воздуха и питьевой воды до состояния биоразнообразия, технологий сельского хозяйства и эффективности климатической политики.
Нет запрета на посещение лесов ВвКаменецком и Малоритском районах Брестской области, Верхнедвинском и Докшицком районах Витебской области, Житковичском районе Гомельской области.
Травы и будок также на территории не оказалось, зато полно каких-то бочек, мусора и деревянных паллет. А еще резкий запах.
Незаживающая рана у яка, хромающая косуля, нестриженые овцы. В интернете началась волна возмущения.
На особо охраняемых природных территориях обеспечивается защита популяций редких видов животных и растений от любого внешнего воздействия.
Ограничения на посещение лесов не введено на территории Витебской и Могилевской областей.
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