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Новости по тегу #Охрана природы

671 возгорание зафиксировано в лесах Беларуси с начала пожароопасного сезона
10 сентября 2026 07:30

671 возгорание зафиксировано в лесах Беларуси с начала пожароопасного сезона

Президент предложил подключить Госинспекцию по охране животного и растительного мира к Минприроды
11 июня 2026 18:22

Президент предложил подключить Госинспекцию по охране животного и растительного мира к Минприроды

Обращение с отходами и геологоразведка: новый глава Минприроды назвал ключевые задачи ведомства
11 июня 2026 13:42

Обращение с отходами и геологоразведка: новый глава Минприроды назвал ключевые задачи ведомства

В Беларуси продолжается ликвидация последствий буреломов
11 июня 2026 07:19

В Беларуси продолжается ликвидация последствий буреломов

«Прохода нет – идут работы». Что делать, если вас не пускают к воде? Разбираемся в нюансах
07 июня 2026 17:12

«Прохода нет – идут работы». Что делать, если вас не пускают к воде? Разбираемся в нюансах

Запрет на посещение лесов введен в четырех районах Беларуси
06 июня 2026 14:17

Запрет на посещение лесов введен в четырех районах Беларуси

Беларусь лидирует среди стран ЕАЭС по индексу экологической эффективности – Минприроды
05 июня 2026 17:11

Беларусь лидирует среди стран ЕАЭС по индексу экологической эффективности – Минприроды

В семи районах Беларуси леса полностью закрыты для посещения
03 июня 2026 09:49

В семи районах Беларуси леса полностью закрыты для посещения

«Собачий концлагерь» в центре Минска – история «горе-заводчицы» чау-чау потрясла интернет
31 мая 2026 17:10

«Собачий концлагерь» в центре Минска – история «горе-заводчицы» чау-чау потрясла интернет

«Дукорский маёнтак» = концлагерь для животных?! История потрясла белорусов – делимся подробностями
31 мая 2026 17:08

«Дукорский маёнтак» = концлагерь для животных?! История потрясла белорусов – делимся подробностями

Более 1300 заповедных зон: как в Беларуси спасают редкие виды от вымирания
19 мая 2026 11:07

Более 1300 заповедных зон: как в Беларуси спасают редкие виды от вымирания

В 4 областях Беларуси действуют ограничения на посещение лесов
16 мая 2026 14:41

В 4 областях Беларуси действуют ограничения на посещение лесов