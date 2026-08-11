Новости по тегу #Максим Лысенко

Александр Лукашенко провел совещание с руководством Совета министров.
Среди ключевых приоритетов Министерства – наведение идеального порядка на земле, глубокая геологоразведка и строгий контроль за использованием недр. Необходимо заняться полной цифровизацией всех процессов и усилением превентивной, предупреждающей работы инспекций.
«Инспекция как выполняла, так и будет выполнять свою роль, неважно, где она будет находиться – в Министерстве или же она напрямую будет подчинена Президенту», – отметил глава государства.
Большинство загрязняющих веществ происходит от мобильных источников, потому что из года в год предприятия выносятся за пределы Минска, где они меньше влияют на город.
Ее обсуждение прошло на территории ландшафтного заказника «Озеры» в Гродненском районе.
09 октября 2026 14:10
09 октября 2026 14:10
09 октября 2026 14:08
09 октября 2026 14:07
09 октября 2026 13:56
09 октября 2026 13:42
09 октября 2026 13:40
09 октября 2026 13:39