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Новости по тегу #Максим Лысенко

Лукашенко: пойдите в лес, особенно вокруг Минска, и посмотрите, что делается!
11 августа 2026 17:04

Лукашенко: пойдите в лес, особенно вокруг Минска, и посмотрите, что делается!

Юрий Шулейко представил коллективу Минприроды нового руководителя
12 июня 2026 10:56

Юрий Шулейко представил коллективу Минприроды нового руководителя

Президент предложил подключить Госинспекцию по охране животного и растительного мира к Минприроды
11 июня 2026 18:22

Президент предложил подключить Госинспекцию по охране животного и растительного мира к Минприроды

Порядка 865 тысяч тонн загрязняющих веществ – экологическую безопасность обсудили с экспертом
23 сентября 2025 16:20

Порядка 865 тысяч тонн загрязняющих веществ – экологическую безопасность обсудили с экспертом

В Беларуси разрабатывают стратегию развития экологического туризма
21 сентября 2025 10:57

В Беларуси разрабатывают стратегию развития экологического туризма

«Могли бы и 7 тысяч, но всему своё время». Первых 6-тысячников наградили в Дзержинском районе
29 августа 2022 15:00

«Могли бы и 7 тысяч, но всему своё время». Первых 6-тысячников наградили в Дзержинском районе

Вопросы развития малого и среднего бизнеса обсудили в Дзержинском районе
15 августа 2022 15:09

Вопросы развития малого и среднего бизнеса обсудили в Дзержинском районе

«Строятся 2 новые скважины». Какие ещё меры предпринимают власти в Фаниполе для модернизации инфраструктуры?
26 января 2022 16:21

«Строятся 2 новые скважины». Какие ещё меры предпринимают власти в Фаниполе для модернизации инфраструктуры?

«Пообещали, что вопрос будет решён». С какими проблемами белорусы обратились к губернатору Минской области?
26 января 2022 15:09

«Пообещали, что вопрос будет решён». С какими проблемами белорусы обратились к губернатору Минской области?

Вопросы решаются прямо на приёме. Как власти Минской области реагируют на обращения граждан
30 августа 2021 14:05

Вопросы решаются прямо на приёме. Как власти Минской области реагируют на обращения граждан

Александр Турчин: «Дзержинский район очень близок к тому идеалу, который мне бы хотелось видеть»
12 марта 2021 14:33

Александр Турчин: «Дзержинский район очень близок к тому идеалу, который мне бы хотелось видеть»

Новый председатель Дзержинского райисполкома: будем привлекать инвесторов, основной упор на экономику
11 марта 2021 19:49

Новый председатель Дзержинского райисполкома: будем привлекать инвесторов, основной упор на экономику