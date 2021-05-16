Президент о работе над изменениями в Конституцию: «Люди ведут себя активно, те, кто хочет сохранения страны»

Новости Беларуси. Вспомним год 1995-й. Очень важная и показательная в нашем сегодняшнем контексте дата недели – 14 мая. Ровно 26 лет назад в Беларуси прошел первый референдум, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Именно тогда большинство белорусов высказались за нынешние государственные флаг и герб, статус русского языка, равный белорусскому, и экономическую интеграцию с Россией. Именно этот момент был и основанием, и первым шагом к созданию через несколько лет Союзного государства.

На референдум, тоже, очевидно, исторический, в Беларуси выйдут и в начале следующего года. На кону обновленная редакция Основного закона страны. Над ней сейчас работает специальная Конституционная комиссия. К августу все обобщенные идеи предложат на рассмотрение Президенту. Дальше – слово за белорусами. Репортаж Юлии Бешановой.

Закрепить в Конституции стабильность, независимость и неизменность курса на поддержку людей. На неделе об изменениях в Основной закон говорили на разных уровнях: о том, что уже успели сделать, руководители Конституционной комиссии отчитывались Президенту, а вопрос перераспределения полномочий обсуждали в парламенте. Пётр Миклашевич: важнейшая задача – найти оптимальный вариант перераспределения властных полномочий

Сейчас любой небезразличный белорус может направить свои предложения в адрес Палаты представителей либо непосредственно депутату своего округа. Открытость работы Комиссии – одно из главных требований Александра Лукашенко. Конституция – общественный договор между властью и народом. И условия, закрепленные в документе, должны приниматься двумя сторонами.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Они активно себя ведут, надо поблагодарить людей. И в электронном виде предложения присылают, и пишут в Конституционную комиссию. Ну, что там греха таить, юристы есть толковые, умные, которые напрямую на вас выходят, на председателя, на руководителей наших палат парламента, и предлагают конкретные изменения в проект Конституции или иные предложения вносят. Словом, люди ведут себя активно, те, кто хочет сохранения страны. В политической системе любой страны есть три ключевых игрока: глава государства, правительство и парламент, которому свои полномочия делегировал народ. И здесь важно создать правильный баланс интересов, противовесов и сдерживающих механизмов. Поэтому важно понимать, кто придет в парламент и будет отстаивать и представлять народные интересы – это вопрос животрепещущий. Кандидаты должны выглядеть солидно с точки зрения опыта, авторитета и компетенций.

Сергей Сивец, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Различного рода предложения от граждан поступали, связанные с уменьшением избирательного возраста – именно в Палату представителей (сегодня он составляет 21 год), а также в верхнюю палату парламента (30 лет). Также с увеличением этого возраста – тоже достаточно много было предложений в связи с тем, что все-таки необходимо, чтобы человек реально понимал, что такое государство, что такое политическая система, что такое законодательный акт и какое регулятивное значение он имеет в целом для регулирования общественных отношений.

Работа над реформированием Конституции идет по плану. Комиссия собиралась уже четыре раза. Заседания проходят в формате дискуссий – не все предложения принимаются безусловно. Подготовлены изменения в разделах об основных правах и свободах человека и гражданина, об избирательной системе, а также блок предложений о возможном перераспределении полномочий между Президентом и правительством.

На данным этапе Александр Лукашенко в процесс не вмешивается. Дает возможность людям и специалистам выработать оптимальный вариант поправок. Следующий этап – глубокий анализ текста на всех уровнях.

Александр Лукашенко:

На этом этапе я практически не вмешиваюсь, вы это чувствуете, в работу Конституционной комиссии. Я хочу, чтобы вы это знали. Еще раз подчеркну: в итоге, когда вы определитесь, соберемся и будем читать эту Конституцию по главам (читайте далее).

Простые, понятные формулировки, которые не допускают возможности двоякого толкования. Именно так, по мнению юристов, должен выглядеть окончательный вариант Конституции. Над этим предстоит трудиться редакционной комиссии. Чтобы в будущем никому не пришло в голову, например, свернуть социальные программы или отмахнуться от главной белорусской ценности – суверенитета. Эти принципы и требуют закрепления в Основном законе. Александр Лукашенко: «Мы делаем Конституцию будущего нашего государства»