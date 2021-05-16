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Президент о работе над изменениями в Конституцию: «Люди ведут себя активно, те, кто хочет сохранения страны»

16 мая 2021 17:09
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Новости Беларуси. Вспомним год 1995-й. Очень важная и показательная в нашем сегодняшнем контексте дата недели – 14 мая. Ровно 26 лет назад в Беларуси прошел первый референдум, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Именно тогда большинство белорусов высказались за нынешние государственные флаг и герб, статус русского языка, равный белорусскому, и экономическую интеграцию с Россией. Именно этот момент был и основанием, и первым шагом к созданию через несколько лет Союзного государства.

Президент о работе над изменениями в Конституцию: «Люди ведут себя активно, те, кто хочет сохранения страны»-1

На референдум, тоже, очевидно, исторический, в Беларуси выйдут и в начале следующего года. На кону обновленная редакция Основного закона страны. Над ней сейчас работает специальная Конституционная комиссия. К августу все обобщенные идеи предложат на рассмотрение Президенту. Дальше – слово за белорусами.

Репортаж Юлии Бешановой.

Президент о работе над изменениями в Конституцию: «Люди ведут себя активно, те, кто хочет сохранения страны»-4

Закрепить в Конституции стабильность, независимость и неизменность курса на поддержку людей. На неделе об изменениях в Основной закон говорили на разных уровнях: о том, что уже успели сделать, руководители Конституционной комиссии отчитывались Президенту, а вопрос перераспределения полномочий обсуждали в парламенте.

Пётр Миклашевич: важнейшая задача – найти оптимальный вариант перераспределения властных полномочий

Президент о работе над изменениями в Конституцию: «Люди ведут себя активно, те, кто хочет сохранения страны»-7

Сейчас любой небезразличный белорус может направить свои предложения в адрес Палаты представителей либо непосредственно депутату своего округа. Открытость работы Комиссии – одно из главных требований Александра Лукашенко. Конституция – общественный договор между властью и народом. И условия, закрепленные в документе, должны приниматься двумя сторонами.

Президент о работе над изменениями в Конституцию: «Люди ведут себя активно, те, кто хочет сохранения страны»-10

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Они активно себя ведут, надо поблагодарить людей. И в электронном виде предложения присылают, и пишут в Конституционную комиссию. Ну, что там греха таить, юристы есть толковые, умные, которые напрямую на вас выходят, на председателя, на руководителей наших палат парламента, и предлагают конкретные изменения в проект Конституции или иные предложения вносят. Словом, люди ведут себя активно, те, кто хочет сохранения страны.

В политической системе любой страны есть три ключевых игрока: глава государства, правительство и парламент, которому свои полномочия делегировал народ. И здесь важно создать правильный баланс интересов, противовесов и сдерживающих механизмов. Поэтому важно понимать, кто придет в парламент и будет отстаивать и представлять народные интересы – это вопрос животрепещущий. Кандидаты должны выглядеть солидно с точки зрения опыта, авторитета и компетенций.

Президент о работе над изменениями в Конституцию: «Люди ведут себя активно, те, кто хочет сохранения страны»-13

Сергей Сивец, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Различного рода предложения от граждан поступали, связанные с уменьшением избирательного возраста именно в Палату представителей (сегодня он составляет 21 год), а также в верхнюю палату парламента (30 лет). Также с увеличением этого возраста – тоже достаточно много было предложений в связи с тем, что все-таки необходимо, чтобы человек реально понимал, что такое государство, что такое политическая система, что такое законодательный акт и какое регулятивное значение он имеет в целом для регулирования общественных отношений.

Президент о работе над изменениями в Конституцию: «Люди ведут себя активно, те, кто хочет сохранения страны»-16

Работа над реформированием Конституции идет по плану. Комиссия собиралась уже четыре раза. Заседания проходят в формате дискуссий – не все предложения принимаются безусловно. Подготовлены изменения в разделах об основных правах и свободах человека и гражданина, об избирательной системе, а также блок предложений о возможном перераспределении полномочий между Президентом и правительством.

Президент о работе над изменениями в Конституцию: «Люди ведут себя активно, те, кто хочет сохранения страны»-19

На данным этапе Александр Лукашенко в процесс не вмешивается. Дает возможность людям и специалистам выработать оптимальный вариант поправок. Следующий этап – глубокий анализ текста на всех уровнях.

Президент о работе над изменениями в Конституцию: «Люди ведут себя активно, те, кто хочет сохранения страны»-22

Александр Лукашенко:
На этом этапе я практически не вмешиваюсь, вы это чувствуете, в работу Конституционной комиссии. Я хочу, чтобы вы это знали. Еще раз подчеркну: в итоге, когда вы определитесь, соберемся и будем читать эту Конституцию по главам (читайте далее).

Президент о работе над изменениями в Конституцию: «Люди ведут себя активно, те, кто хочет сохранения страны»-25

Простые, понятные формулировки, которые не допускают возможности двоякого толкования. Именно так, по мнению юристов, должен выглядеть окончательный вариант Конституции. Над этим предстоит трудиться редакционной комиссии. Чтобы в будущем никому не пришло в голову, например, свернуть социальные программы или отмахнуться от главной белорусской ценности – суверенитета. Эти принципы и требуют закрепления в Основном законе.

Александр Лукашенко: «Мы делаем Конституцию будущего нашего государства»

Президент о работе над изменениями в Конституцию: «Люди ведут себя активно, те, кто хочет сохранения страны»-28

Александр Лукашенко:
Многое будет зависеть от того, кто сегодня на вершине общественного нашего развития.

Действующую редакцию Основного закона списывать рано. Окончательное решение за гражданами страны. Жить по-новому, если большинство из нас скажет поправкам «да», начнем после всенародного референдума.

# Конституция # общество # Александр Лукашенко # Петр Миклашевич # Юлия Бешанова # Фотофакт

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