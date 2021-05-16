«Для нас это реликвия, как Нотр-Дам для Парижа». Очевидцы о том, как горел костёл в Будславе

Новости Беларуси. Трагедия для всей Беларуси. Во вторник, 11 мая, произошел пожар в одном из самых величественных костелов – Вознесения Пресвятой Девы Марии в Будславе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В произошедшей трагедии многие видят особый смысл. Особенно в период, когда то и дело вспыхивают на карте мира новые военные конфликты и гибнут люди. Белорусы должны быть сильнее и быть единым народом, как это произошло в день ЧП в Будславе. Благодаря слаженным действиям удалось избежать худшего. Храм устоял, спасены и все реликвии. Анастасия Ярощик-Корниенко отправилась в Будслав.

Мария Петровна то и дело оборачивается в сторону храма – а вдруг снова огонь. Рядом с костелом бок о бок живут уже несколько поколений Яблонских: крестят детей, венчаются, в последний путь провожают близких, и в радости, и в горе вместе. Роковой вторник она помнит по минутам. Именно она первой заметила дым и стала звонить во все колокола.

Мария Яблонская, жительница Будслава:

В семь утра пошла сажать лук. Слышу, в том месте непонятные звуки. Потом по кромке кофейного цвета клубочки – я поняла и побежала к ксендзу.

Ксендз Дмитрий Дубовик, настоятель костела Вознесения Пресвятой Девы Марии:

Сразу же набрал 101. Хорошо, что у меня ключи в куртке лежали от костела. Я пришел, первым делом выключил все электрическое и сразу же взял ключи от места, где хранится икона.

Мария Яблонская:

Ее первую вынесли. Было столько людей! Я вижу, мужчина едет, велосипед бросает, где попало, и бегом туда. Счастье, что выходной и людей было много. «Какие-то части от алтаря». Что удалось спасти, а что не уцелело на пожаре в Будславе

Мария Яблонская:

Ужас! И эти стропилы горят. Падало сверху все. И воды, конечно, очень много. Ксёндз Дмитрий Дубовик:

Спасибо властям. Приехали, все, что возможно, собрали, чтобы предотвратить большие повреждения. Особенно большое спасибо за орган. Была команда – дежурьте, смотрите орган.

К месту ЧП прибыли расчеты из четырех районов и даже столицы. Понадобились машины с большими лестницами для тушения пожаров на высотных зданиях: горел храм с 12-этажный дом. Пожар удалось локализовать только через три с половиной часа, ликвидировать полностью – ближе к вечеру. Костел как будто плакал, огромные ручьи воды стекали по его сводам. С каждым часом людей вокруг становилось все больше, ведь горит святыня, которой четыре столетия. Все о святыне в Будславе. Как будут спасать сгоревший костел?

Софья Роговская, жительница Будслава:

Столько столетий простоял, войну простоял, а сейчас – мирное время. Все тут плакали.

Наталья Прокопович, жительница Минска:

Костел очень известен в мире, для нас это реликвия, как Нотр-Дам для Парижа, практически аналогично, очень жалко, и душа болит из-за такой трагедии.

Очень жаль, очень больно все это переживать.

Пан Бог дапускае, ён ведае, што рабіў. Горе объединяет людей.

Хотим помощь оказать, хотим узнать расчетный счет, потому что в ЕРИП я не нашла данных. Хотим узнать, когда это будет, чтобы можно было периодически оказывать помощь.