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Александр Лукашенко: «Мы делаем Конституцию будущего нашего государства»

13 мая 2021 10:41
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Новости Беларуси. Мы делаем Конституцию будущего нашего государства. Об этом Президент заявил 13 мая во Дворце Независимости на встрече с руководителями Конституционной комиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главная цель реформы – защитить национальные интересы и укрепить суверенитет Беларуси.

Александр Лукашенко: «Мы делаем Конституцию будущего нашего государства»-1

Глава государства отметил, что особенно ценен тот факт, что работа над изменением Основного закона открыта для людей. Неравнодушные к судьбе страны белорусы активно участвуют в работе над проектом новой Конституции и вносят свои предложения.

Александр Лукашенко: «Мы делаем Конституцию будущего нашего государства»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы делаем Конституцию будущего нашего государства. И если мы хотим, чтобы государство было искренним, честным и справедливым, такая должна быть Конституция и принятие должно быть таковым. Если люди поддержат новый проект Конституции – быть этой Конституции. Не поддержат – у нас же Конституция есть. Но надо сделать так, чтобы люди поддержали наш проект новой Конституции. А чтобы поддержали, она должна соответствовать запросам этих людей.

Александр Лукашенко: «Мы делаем Конституцию будущего нашего государства»-7

Напомним, указ о создании Конституционной комиссии Александр Лукашенко подписал в марте. Решение о необходимости обновления Основного закона было принято на VI Всебелорусском народном собрании.

Александр Лукашенко: «Мы делаем Конституцию будущего нашего государства»-10

Свои предложения и обработанные идеи белорусов комиссия должна представить Президенту до 1 августа. Затем изменения вынесут на республиканский референдум.

# Конституция # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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