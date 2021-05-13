Александр Лукашенко: «Мы делаем Конституцию будущего нашего государства»

Глава государства отметил, что особенно ценен тот факт, что работа над изменением Основного закона открыта для людей. Неравнодушные к судьбе страны белорусы активно участвуют в работе над проектом новой Конституции и вносят свои предложения.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы делаем Конституцию будущего нашего государства. И если мы хотим, чтобы государство было искренним, честным и справедливым, такая должна быть Конституция и принятие должно быть таковым. Если люди поддержат новый проект Конституции – быть этой Конституции. Не поддержат – у нас же Конституция есть. Но надо сделать так, чтобы люди поддержали наш проект новой Конституции. А чтобы поддержали, она должна соответствовать запросам этих людей.