Александр Лукашенко: «Мы делаем Конституцию будущего нашего государства»
Новости Беларуси. Мы делаем Конституцию будущего нашего государства. Об этом Президент заявил 13 мая во Дворце Независимости на встрече с руководителями Конституционной комиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главная цель реформы – защитить национальные интересы и укрепить суверенитет Беларуси.
Глава государства отметил, что особенно ценен тот факт, что работа над изменением Основного закона открыта для людей. Неравнодушные к судьбе страны белорусы активно участвуют в работе над проектом новой Конституции и вносят свои предложения.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы делаем Конституцию будущего нашего государства. И если мы хотим, чтобы государство было искренним, честным и справедливым, такая должна быть Конституция и принятие должно быть таковым. Если люди поддержат новый проект Конституции – быть этой Конституции. Не поддержат – у нас же Конституция есть. Но надо сделать так, чтобы люди поддержали наш проект новой Конституции. А чтобы поддержали, она должна соответствовать запросам этих людей.
Напомним, указ о создании Конституционной комиссии Александр Лукашенко подписал в марте. Решение о необходимости обновления Основного закона было принято на VI Всебелорусском народном собрании.
Свои предложения и обработанные идеи белорусов комиссия должна представить Президенту до 1 августа. Затем изменения вынесут на республиканский референдум.