«Мы знаем и про «случайные» полёты накануне Великой Отечественной войны». Игорь Король прокомментировал учения НАТО у границ Беларуси

Новости Беларуси. Вновь о планах НАТО вдоль белорусских, а в контексте наших отношений с Россией и союзных границ. Альянс возводит новую военную базу в Польше, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Игорь Позняк, ведущий СТВ:

Активное строительство идет несколько месяцев. На данный момент готовность новой инфраструктуры – около 70 %. И едва ли можно считать совпадением тот факт, что активность и темпы строительства значительно возросли именно после выборов в Беларуси.

Игорь Позняк:

Уже 20 августа 2020-го на местности стали появляться очертания дорог и фундаментов, а к моменту заявления американской стороны о финансировании уже было построено несколько хранилищ. Совпадение? Не думаю. Тему продолжим с первым заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси генерал-майором Игорем Королем.

Игорь Позняк:

Давайте сразу обратимся к карте, которую мы совершенно без труда в течение одной минуты раскопали на одном из интернет-ресурсов. Вот та самая стройка. Свежий песок указывает на то, что работы ведутся именно сейчас. Нас, журналистов, которые освещают эту тему, волнует это достаточно сильно. Как у вас?

Игорь Король, первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:

Мы как люди военные также отслеживаем все активности на сопредельной территории, и нас не меньше вас, журналистов, а даже, наверное, и больше как специалистов волнует эта тема. Дело в том, что за последние четыре года военная инфраструктура НАТО на сопредельной территории значительно усовершенствовалась. Постоянно ведутся работы по созданию новых и совершенствованию старых каких-то объектов. Сегодня на территории Польши завершена модернизация пяти аэродромов, еще шести аэродромов на территории Польши и стран Балтии, продолжается модернизация, причем теперь эти аэродромы могут принимать любые типы самолетов и способны разместить у себя, принять до 200 самолетов иностранных государств. Точно так же совершенствуются порты, военно-морские базы на территории Польши, Прибалтики у наших ближайших соседей. Прежде всего это делается с целью создания специализированной инфраструктуры, которая позволила бы перебросить с континентальной части США войска на территорию Европы и развернуть группировки. «Страны коллективного Запада действуют не разрозненно». НАТО возводит новую военную базу в Польше

Игорь Позняк:

Это к вопросу о том, что НАТО говорит, что никакой угрозы для Беларуси не представляет. Игорь Король:

К сожалению, это не так. Это мы видим по всей деятельности НАТО, которая в последнее время еще более активизировалась. Еженедельно мы фиксируем более 30 полетов различной разведывательной авиации стран НАТО. Причем задействован весь арсенал авиации, начиная от самолетов стратегической разведки и заканчивая тактическими разведывательно-ударными беспилотными летательными аппаратами. К сожалению, стали учащаться демонстративные полеты стратегической бомбардировочной авиации НАТО, именно США. В текущем году совершено по сопредельной территории девять таких полетов. И с большой долей вероятности можно сказать, что в ходе этих демонстративных полетов в том числе отрабатываются варианты нанесения ударов как по Республике Беларусь, так и по Российской Федерации.

Игорь Позняк:

А вы тоже усматриваете связь с событиями прошлого года, с избирательной кампанией в Беларуси, всего этого дела? Игорь Король:

Однозначно. Еще на самом старте избирательной кампании проанонсированные блоком НАТО учения «Защитник Европы – 2020» были уже нацелены на то, чтобы создать определенную нестабильность в нашем приграничье. Планировалось задействовать до 37 тысяч военнослужащих, причем основная часть их перебрасывалась с континентальной территории США. И это совершенно неслучайно, и как раз это все накануне выборов. Единственное, наверное, чуть-чуть помешала пандемия осуществить все планы. Однако большая часть всех запланированных мероприятий была проведена. И в этом году, уже сейчас начались учения «Защитник Европы – 2021», в рамках которых создаются крупные ударные группировки, правда, теперь уже в Южной Европе, но при этом задействованы также полигоны на территории Польши и наших прибалтийских соседей. Именно на территории Эстонии проводятся учения с выброской массированного воздушного десанта, состоящего из подразделений 82-й воздушно-десантной дивизии США и 16-й воздушно-десантной бригады Великобритании.

Игорь Позняк:

Название-то какое – «Защитник Европы» – недвусмысленное, на мой взгляд. Игорь Король:

Да, кто и от кого планирует защищать? К сожалению, по той активности, которую мы видим, явно они не собираются защищаться. Игорь Позняк:

Вот эта история, о которой мы рассказывали в одной из недавних наших программ, вернее, сразу две истории, два факта нарушения белорусско-польской воздушной границы, это тоже часть вот этой схемы? Игорь Король:

Конечно. Ни один официальный представитель зарубежного государства сейчас не скажет, что то, что произошло, было спланировано и так далее. Игорь Позняк:

Просто сказали «случайно». Игорь Король:

Да, «случайно». Про первый случай они вообще молчат до сих пор, никак не комментируют. Но зная, проводя исторические параллели, мы знаем и про «случайные» полеты накануне Великой Отечественной войны. По большому счету, этими полетами проверяется готовность нашей системы противовоздушной обороны оказать противодействие. Потому что любая агрессия начинается прежде всего с массированного применения авиации. Это нацелено на то, чтобы проверить нашу готовность отразить агрессию. И мы готовы. Эксперт в сфере безопасности об учениях у границ Беларуси: многие наши граждане недооценивают тяжелые последствия приготовлений

Игорь Позняк:

Ключевое слово «готовы». А как в этом контексте, учитывая, что это не просто белорусско-польская граница, это наша союзная граница, как мы здесь совместно с Россией готовы действовать? Игорь Король:

Вы знаете, все знают, что у нас с Россией создана региональная группировка войск, основную составляющую которой представляют Вооруженные Силы Республики Беларусь и 1-я гвардейская танковая армия Вооруженных Сил Российской Федерации. Наши партнеры, наши союзники готовы в любой момент прийти на помощь нам для организации обороны нашего государства. И мы готовимся к возможным вариантам развития обстановки, сверяем наши планы, проводим совместные учения, причем в этом году значительно увеличилось количество мероприятий совместной подготовки, как к нам приезжают военнослужащие Российской Федерации, мы проводим здесь совместные тренировки, так и наши целые подразделения выезжают на территорию Российской Федерации, где принимают участие в учениях. Естественно, у нас функционирует Единая система противовоздушной обороны, руководителем которой является наш командующий военно-воздушными силами, войсками противовоздушной обороны. Мы готовы встретить любого противника, и наши союзники всегда готовы подставить нам плечо.