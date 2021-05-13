Пётр Миклашевич: важнейшая задача – найти оптимальный вариант перераспределения властных полномочий

Новости Беларуси. 13 мая во Дворце Независимости Президент встретился с руководителями Конституционной комиссии. Во время общения с ними Президент заявил: «Мы делаем Конституцию будущего нашего государства», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главная цель – защитить национальные интересы и укрепить суверенитет Беларуси. Глава государства отметил, что особенно ценен тот факт, что работа над изменением Основного закона открыта для людей. Неравнодушные к судьбе страны белорусы активно участвуют в работе над проектом новой Конституции и вносят предложения.

На данном этапе над вариантом документа трудятся специалисты и представители общественности. Текст, который будет вынесен на референдум, предварительно подробно будет обсуждаться в присутствии главы государства. Александр Лукашенко: «Мы делаем Конституцию будущего нашего государства» Президенту рассказали, как продвигается процесс по работе с Основным законом. Специалисты провели уже три заседания, на которых подготовлены изменения в разделах об основных правах и свободах человека и гражданина, об избирательной системе, а также блок предложений о возможном перераспределении полномочий между Президентом и правительством. На завтра, 14 мая, запланирована встреча, на которой будут обсуждать вопрос о функциях и полномочиях парламента.

Петр Миклашевич, председатель Конституционной комиссии и Конституционного суда Беларуси:

Важнейшая задача перед Конституционной комиссией – найти оптимальный вариант перераспределения властных полномочий между Президентом, правительством и парламентом при сохранении президентской формы правления. Сегодня на встрече с Президентом обсуждались некоторые аспекты этого перераспределения на конституционном уровне. Потому что вопрос стоит о том, чтобы мы сохранили, с одной стороны, сильную президентскую власть, а с другой стороны, чтобы была повышена активность правительства в первую очередь как органа исполнительной власти и, соответственно, парламента.