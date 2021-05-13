Александр Лукашенко: соберёмся и будем читать Конституцию постатейно, особенно обращая внимание на новации
Новости Беларуси. 13 мая во Дворце Независимости Президент встретился с руководителями Конституционной комиссии. Во время общения с ними Президент заявил: «Мы делаем Конституцию будущего нашего государства», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главная цель – защитить национальные интересы и укрепить суверенитет Беларуси.
Александр Лукашенко: «Мы делаем Конституцию будущего нашего государства»
Глава государства отметил, что особенно ценен тот факт, что работа над изменением Основного закона открыта для людей. Неравнодушные к судьбе страны белорусы активно участвуют в работе над проектом новой Конституции и вносят предложения.
На данном этапе над вариантом документа трудятся специалисты и представители общественности. Текст, который будет вынесен на референдум, предварительно подробно будет обсуждаться в присутствии главы государства.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы делаем Конституцию будущего нашего государства. И если мы хотим, чтобы государство было искренним, честным и справедливым, такая должна быть Конституция и принятие должно быть таковым. Если люди поддержат новый проект Конституции – быть этой Конституции. Не поддержат – у нас же Конституция есть. Но надо сделать так, чтобы люди поддержали наш проект новой Конституции. А чтобы поддержали, она должна соответствовать запросам этих людей.
Опять же, абсолютно искренне: конечно же, многое будет зависеть, как у нас принято говорить, от элиты нашего общества – от руководства страны всех уровней, я имею в виду правительства, парламента, судов и так далее, от юридической общественности, от образованных, умных и талантливых белорусов, которые будут не только высказывать свое мнение по будущему проекту, но и будут или отвергать, или агитировать, будут вести за собой общество.
В итоге, когда вы определитесь, соберемся и будем читать эту Конституцию по главам, постатейно, особенно обращая внимание на новации. Я высказывать буду свое мнение, вы – свое. Но это же не значит, что будет все единогласно: кто-то из членов комиссии не согласится с новациями проекта, другие органы власти могут после ознакомления внести какие-то предложения, граждане, когда вынесем на обсуждение. Мы это все должны учитывать.
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Напомним, указ о создании Конституционной комиссии Александр Лукашенко подписал в марте. Решение о необходимости обновления Основного закона было принято на VI Всебелорусском народном собрании. Свои предложения и обработанные идеи белорусов комиссия должна представить Президенту до 1 августа. Затем изменения вынесут на республиканский референдум.