Возбуждено уголовное дело. Что стало причиной пожара в будславском костёле?

Новости Беларуси. Трагедия для всей Беларуси. Во вторник, 11 мая, произошел пожар в одном из самых величественных костелов – Вознесения Пресвятой Девы Марии в Будславе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В произошедшей трагедии многие видят особый смысл. Особенно в период, когда то и дело вспыхивают на карте мира новые военные конфликты и гибнут люди. Белорусы должны быть сильнее и быть единым народом, как это произошло в день ЧП в Будславе. Благодаря слаженным действиям удалось избежать худшего. Храм устоял, спасены и все реликвии. Анастасия Ярощик-Корниенко отправилась в Будслав.

Строили на совесть. Своды крепкие, уверяют эксперты, должны выстоять. Окончательно станет понятно после детального обследования. При Мядельском райисполкоме создана комиссия по восстановлению святыни. Что стало причиной ЧП? Возгорание произошло на крыше. Доступ к ней ограничен, и высота впечатляет. Ветхая? Последний ремонт кровли проходил сравнительно недавно. По факту пожара возбуждено уголовное дело – по статье «Нарушение правил пожарной безопасности».

Николай Милто, заместитель председателя Мядельского райисполкома:

Проводятся еще следственные мероприятия, находятся на экспертизе материалы. Пострадала кровля, вся стропильная система. Ничего нет, кровля отсутствует. Снаружи костел сильно не пострадал, внутри тоже видимых дефектов, трещин нет. Единственное – по сводам купола есть трещины, но соответствующая организация даст заключение, в каком состоянии, будут дальше проводиться работы по восстановлению.