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Али Джура о помощи беженцам: «Не только Беларусь, но весь мир должен думать об этом»

26 ноября 2021 17:42
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Новости Беларуси. В логистическом центре беженцы к вечеру наводят порядок и готовятся к ужину, обсуждают бытовые вопросы. Но темой номер один остается общение с Александром Лукашенко. Люди не теряют надежду в скором разрешении их вопроса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Али Джура о помощи беженцам: «Не только Беларусь, но весь мир должен думать об этом» -1

Али Джура, глава Московского корреспондентского пункта информационного агентства «Анадолу»:
Есть большая гуманитарная проблема. Мы здесь 10 дней работаем и видим, что только белорусский народ помогает. Я узнал, что даже в школах собирают помощь, организации, обычный народ. Но международное сообщество об этом молчит. Здесь мало людей, 2-3 тысячи, но все равно они люди. Дети и женщины. В этом плане не только Беларусь, но весь мир должен думать об этом.

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Али Джура # Александр Лукашенко # Фотофакт

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