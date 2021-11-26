Весь лагерь до сих пор под большим впечатлением. Беженцы смогли лично задать вопросы Александру Лукашенко

Константин Герцев, корреспондент:

Весь лагерь до сих пор под большим впечатлением. Глава государства покинул территорию. Беженцы общаются между собой, делятся впечатлениями. Сначала состоялась беседа со всеми собравшимися беженцами, там были затронуты все аспекты жизнедеятельности лагеря, международная повестка дня, реакция Евросоюза, России на всю эту ситуацию. Также все желающие смогли без каких-либо препятствий задать вопрос главе государства. Работали переводчики, поэтому он без всяких проблем ответил. Дальше он пообщался с журналистами. Тоже все желающие могли спросить, уточнить определенные моменты. Потом состоялась более приватная беседа с руководителями подразделений, местной вертикалью власти. И глава государства покинул лагерь при логистическом центре «Брузги».

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