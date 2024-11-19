В Бресте в ноябре снова зацвели сирень и шиповник – кадры вирусятся в соцсетях

Теплый весенний привет. Жители Бреста вместе с природой окунулись в то время, когда некоторые растения только просыпаются, а не уходят на зимний тайм-аут. Кадры с цветущей в ноябре сиренью облетают соцсети. Перепутать сезоны заставили аномальные погодные условия и плюсовая температура. И это не одинокая ветка сирени, а целые живописные кустарники, которые снова украшают самый южный город Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты связывают это с изменениями климата, нарушающими естественные природные циклы. Вместо того чтобы переходить в режим покоя, теплая осень провоцирует растения на повторное цветение. Это может негативно сказаться на экосистеме, ведь весной растению может просто не хватить ресурсов для обновления. Тем не менее местные жители активно делятся фотографиями с распускающимися бутонами. Для многих это стало приятным и неожиданным напоминанием о весне в серые ноябрьские дни.

Наталия Данильчук, жительница Бреста: Ранее я не видела такого, а эмоции вообще просто переполняют. Поэтому пришла посмотреть, по новостям увидела, что у нас распустилась сирень.

Виктор Демянчик, заведующий лабораторией оптимизации экосистем Полесского аграрно-экологического института НАН Беларуси:

Еще замечено в Бресте цветение, пусть одиночных, но цветков все-таки, и боярышника, и розы. Всегда как получалось? Медийный аппарат был не такой развитый, поэтому люди порадуются с дворовыми соседями, поудивляются, может быть, где-то в газете было отражение, все. А ведь теперь смартфонов очень много, и такие явления всегда становятся заметными и популярными.

Такое необычное явление вновь подчеркивает хрупкость нашей природы и ее уязвимость к климатическим изменениям. Ученые предупреждают, что не следует пересаживать, обрезать или обрабатывать растения, которые перепутали сезоны, чтобы не нанести им вред и позволить восстановиться к весне.