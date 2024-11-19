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Фонд социальной защиты населения провёл единый день прямых телефонных линий

19 ноября 2024 17:17
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О начислении больничных и последствиях получения зарплат в конвертах. У каждого белоруса была возможность адресовать волнующие их вопросы представителям Фонда социальной защиты населения. В ФСЗН сегодня прошел день прямых телефонных линий. В каждом регионе для обсуждения выбрали определенную тему, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Больше всего звонков приняли в Витебской области, где работу посвятили вопросам назначения пособий по временной нетрудоспособности, а также по беременности и родам. Теперь эти выплаты рассчитываются автоматически. С учетом среднего заработка сотрудника и продолжительности уплаты обязательных страховых взносов. К тому же, если раньше минимальный размер пособия составлял только половину бюджета прожиточного минимума, теперь он равен минимальной зарплате. Основная цель изменений, которые вступили в силу в июле этого года, – повысить социальные гарантии граждан. Но это не коснется любителей сэкономить. Тем, кто получает зарплату в конвертах, в случае болезни или других непредвиденных трудностей придется рассчитывать исключительно на собственную финансовую подушку безопасности. Им больничные оплачивать не будут. Есть у серых схем и другие последствия, напомнили в Фонде соцзащиты.

Фонд социальной защиты населения провёл единый день прямых телефонных линий-2

Екатерина Лихачева, заместитель управляющего Фондом социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Беларуси:
Если всю жизнь неофициально, значит, страхового стажа нет. Права на трудовую пенсию не будет. Право появится на социальную пенсию. Социальная пенсия начинает выплачиваться для женщин, начиная с 60 лет и старше, для мужчин – с 65. То есть два года жизни гражданин теряет два года пенсии. Следующее – это, конечно же, размер пенсии. Трудовая пенсия зависит от заработка, от периода уплаты взносов, чем они больше, чем периоды больше, заработок больше, тем больше размер трудовой пенсии. Социальная пенсия – это 50 % бюджета прожиточного минимума. Это чуть больше 200 рублей.

Вопросы государственного социального страхования, условия и порядок назначения и выплаты трудовых пенсий – получить консультацию по этим и другим вопросам белорусы могут в профильном ведомстве. «Горячая линия» Министерства труда и соцзащиты работает ежедневно. 

# Государственная социальная политика # Екатерина Лихачева

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