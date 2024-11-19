Фонд социальной защиты населения провёл единый день прямых телефонных линий

О начислении больничных и последствиях получения зарплат в конвертах. У каждого белоруса была возможность адресовать волнующие их вопросы представителям Фонда социальной защиты населения. В ФСЗН сегодня прошел день прямых телефонных линий. В каждом регионе для обсуждения выбрали определенную тему, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больше всего звонков приняли в Витебской области, где работу посвятили вопросам назначения пособий по временной нетрудоспособности, а также по беременности и родам. Теперь эти выплаты рассчитываются автоматически. С учетом среднего заработка сотрудника и продолжительности уплаты обязательных страховых взносов. К тому же, если раньше минимальный размер пособия составлял только половину бюджета прожиточного минимума, теперь он равен минимальной зарплате. Основная цель изменений, которые вступили в силу в июле этого года, – повысить социальные гарантии граждан. Но это не коснется любителей сэкономить. Тем, кто получает зарплату в конвертах, в случае болезни или других непредвиденных трудностей придется рассчитывать исключительно на собственную финансовую подушку безопасности. Им больничные оплачивать не будут. Есть у серых схем и другие последствия, напомнили в Фонде соцзащиты.