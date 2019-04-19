«Самый главный праздник». Католики готовятся к светлому празднику Пасхи

Новости Беларуси. Праздник праздников. В воскресенье католики отмечают Пасху, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Самый почитаемый праздник в христианском календаре. Именно в этот день всем верующим дается надежда на спасение и воскрешение после смерти. Последняя неделя перед праздником – самый важный период. Люди к Пасхе готовятся физически и духовно.

Анна Татур, жительница деревни Красное: Христиане во всем мире готовятся, это самый главный праздник. Готовимся дома, убираемся, готовим свою душу.

Тереза Аксенова, жительница деревни Красное:

С пятницы на субботу будет Всеночная, будут его люди целые сутки одаривать, будут молиться.

Пасха – один из самых уютных семейных праздников. Он означает приход весны, обновление природы и, конечно, великий подвиг Спасителя.