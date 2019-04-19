Прямой эфир

«Самый главный праздник». Католики готовятся к светлому празднику Пасхи

19 апреля 2019 12:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Праздник праздников. В воскресенье католики отмечают Пасху, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Самый главный праздник». Католики готовятся к светлому празднику Пасхи-1

Самый почитаемый праздник в христианском календаре. Именно в этот день всем верующим дается надежда на спасение и воскрешение после смерти. Последняя неделя перед праздником – самый важный период. Люди к Пасхе готовятся физически и духовно.

«Самый главный праздник». Католики готовятся к светлому празднику Пасхи-4

Анна Татур, жительница деревни Красное:
Христиане во всем мире готовятся, это самый главный праздник. Готовимся дома, убираемся, готовим свою душу. 

«Самый главный праздник». Католики готовятся к светлому празднику Пасхи-7

Тереза Аксенова, жительница деревни Красное:
С пятницы на субботу будет Всеночная, будут его люди целые сутки одаривать, будут молиться.

Пасха – один из самых уютных семейных праздников. Он означает приход весны, обновление природы и, конечно, великий подвиг Спасителя.

«Самый главный праздник». Католики готовятся к светлому празднику Пасхи-10

«Самый главный праздник». Католики готовятся к светлому празднику Пасхи-12

В качестве подарков обычно выступают яйца-писанки, пироги собственного приготовления, сувениры. Но считается, что самое дорогое и ценное, что можно преподнести на Пасху – это любовь, забота и внимание.

# Пасха # общество # Анна Татур # Тереза Аксенова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В выходные 20-21 апреля в Беларуси кратковременные дожди и до +18°С
19 апреля 2019 12:46

В выходные 20-21 апреля в Беларуси кратковременные дожди и до +18°С

Александр Лукашенко: Кто посмеет уничтожить Беларусь, они будут прокляты белорусским народом
19 апреля 2019 11:30

Александр Лукашенко: Кто посмеет уничтожить Беларусь, они будут прокляты белорусским народом

Агроном белорусского хозяйства: «Современное сельское хозяйство предусматривает за собой строгое соблюдение технологий»
19 апреля 2019 11:19

Агроном белорусского хозяйства: «Современное сельское хозяйство предусматривает за собой строгое соблюдение технологий»