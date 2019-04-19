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Набережную Свислочи со стороны сквера Казея начнут реконструировать осенью

19 апреля 2019 13:40
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Новости Беларуси. Реконструкция участка набережной Свислочи от Янки Купалы до проспекта Независимости со стороны сквера Марата Казея начнётся осенью. Завершить её планируют к лету 2020 года, рассказали в программе «Минск и минчане».

Набережную Свислочи со стороны сквера Казея начнут реконструировать осенью -1

Строителям предстоит заменить все инженерные сети, укрепить береговую линию, сделать новое ограждение и обновить скамейки. В планах также озеленить территорию и сделать дополнительные площадки-карманы для отдыха.

Этому участку набережной протяжённостью около километра уже более 60 лет.

# Достопримечательности Минска # общество

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