Набережную Свислочи со стороны сквера Казея начнут реконструировать осенью

Новости Беларуси. Реконструкция участка набережной Свислочи от Янки Купалы до проспекта Независимости со стороны сквера Марата Казея начнётся осенью. Завершить её планируют к лету 2020 года, рассказали в программе «Минск и минчане» .

Строителям предстоит заменить все инженерные сети, укрепить береговую линию, сделать новое ограждение и обновить скамейки. В планах также озеленить территорию и сделать дополнительные площадки-карманы для отдыха.