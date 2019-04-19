Послание Президента. Прямое включение из Овального зала

Новости Беларуси. Главное политическое событие года. 19 апреля в Овальном зале Дома правительства Президент обращается с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Чётко выверенные подходы»: какие темы Беларусь ожидает услышать в Послании Президента

Такую форму публичных заявлений практикуют главы многих государств. В нашей стране этой политической традиции уже более двух десятков лет. На прямой связи со студией – корреспондент Алена Сырова.