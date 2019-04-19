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Послание Президента. Прямое включение из Овального зала

19 апреля 2019 08:02
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Новости Беларуси. Главное политическое событие года. 19 апреля в Овальном зале Дома правительства Президент обращается с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Чётко выверенные подходы»: какие темы Беларусь ожидает услышать в Послании Президента

Послание Президента. Прямое включение из Овального зала-1

Послание Президента. Прямое включение из Овального зала-3

Послание Президента. Прямое включение из Овального зала-5

Послание Президента. Прямое включение из Овального зала-7

Такую форму публичных заявлений практикуют главы многих государств. В нашей стране этой политической традиции уже более двух десятков лет.

На прямой связи со студией – корреспондент Алена Сырова.

Послание Президента. Прямое включение из Овального зала-10

Алена Сырова, СТВ:
Сегодня в Овальном зале собрались парламентарии, высшие должностные лица, дипломаты, чиновники, руководители СМИ, кстати, в том числе и региональных.

Послание Президента – это событие ежегодное, это своеобразная карта, план действий жизни страны с расставленными акцентами.

Подробности прямого включения из Овального зала – в видеоинформации.

Послание Президента. Прямое включение из Овального зала-13

# Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию # Фотофакт

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