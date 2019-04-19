Послание Президента. Прямое включение из Овального зала

Новости Беларуси. Главное политическое событие года. 19 апреля в Овальном зале Дома правительства Президент обращается с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Чётко выверенные подходы»: какие темы Беларусь ожидает услышать в Послании Президента
Такую форму публичных заявлений практикуют главы многих государств. В нашей стране этой политической традиции уже более двух десятков лет.
На прямой связи со студией – корреспондент Алена Сырова.
Алена Сырова, СТВ:
Сегодня в Овальном зале собрались парламентарии, высшие должностные лица, дипломаты, чиновники, руководители СМИ, кстати, в том числе и региональных.
Послание Президента – это событие ежегодное, это своеобразная карта, план действий жизни страны с расставленными акцентами.
Подробности прямого включения из Овального зала – в видеоинформации.