ГУВД опровергло информацию о проведении акции с фотографированием курильщиков
Новости Беларуси. В минских подъездах появились объявления про акцию МВД против курильщиков. Цена вопроса – 25 рублей, рассказали в программе «Экстренный вызов».
Горожанам предлагают сделать фото нарушителя с сигаретой на лестничной клетке или лифте и получить за одну базовую величину.
На антитабачной афише указана почта, куда нужно сбросить кадры. Всех, кто решил заработать на чужой вредной привычке, ждала неприятная весть – такого ящика попросту не существует. Объявление оказалось запоздавшей первоапрельской шуткой.
Наталья Ганусевич, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома:
Сотрудники милиции не объявляли о проведении акции, в рамках которой необходимо сфотографировать курящего соседа и предоставить фотографию в милицию. Скорее всего, это сделали самопроизвольно соседи.