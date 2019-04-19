ГУВД опровергло информацию о проведении акции с фотографированием курильщиков

Новости Беларуси. В минских подъездах появились объявления про акцию МВД против курильщиков. Цена вопроса – 25 рублей, рассказали в программе «Экстренный вызов». Горожанам предлагают сделать фото нарушителя с сигаретой на лестничной клетке или лифте и получить за одну базовую величину.

На антитабачной афише указана почта, куда нужно сбросить кадры. Всех, кто решил заработать на чужой вредной привычке, ждала неприятная весть – такого ящика попросту не существует. Объявление оказалось запоздавшей первоапрельской шуткой.