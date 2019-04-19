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ГУВД опровергло информацию о проведении акции с фотографированием курильщиков

19 апреля 2019 12:56
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Новости Беларуси. В минских подъездах появились объявления про акцию МВД против курильщиков. Цена вопроса – 25 рублей, рассказали в программе «Экстренный вызов».

Горожанам предлагают сделать фото нарушителя с сигаретой на лестничной клетке или лифте и получить за одну базовую величину.

ГУВД опровергло информацию о проведении акции с фотографированием курильщиков-1

На антитабачной афише указана почта, куда нужно сбросить кадры. Всех, кто решил заработать на чужой вредной привычке, ждала неприятная весть – такого ящика попросту не существует. Объявление оказалось запоздавшей первоапрельской шуткой.

ГУВД опровергло информацию о проведении акции с фотографированием курильщиков-4

Наталья Ганусевич, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома:
Сотрудники милиции не объявляли о проведении акции, в рамках которой необходимо сфотографировать курящего соседа и предоставить фотографию в милицию. Скорее всего, это сделали самопроизвольно соседи.

# Курение # общество # Наталья Ганусевич

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