«Говорили, что так никто не делает, ничего не получится». Белорус без технического образования создаёт мотоциклы

Новости Беларуси. Хорошая и быстрая машина – это замечательно. Но те, кто хотят действительно прочувствовать свободу и окунуться в дорогу, обычно выбирают не машину, а мотоцикл. Он быстрее, маневреннее и опаснее. Именно этот адреналин – самое манящее, чем обладают такие железные кони. И именно он делает их непохожими на любую другую технику, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ. А самое интересное начинается, когда мотоциклы превращаются из средства передвижения в настоящее искусство, собственную фишку и стиль. Когда мотоцикл может рассказать о хозяине и имеет свою уникальную историю.

Анастасия Кончиц, корреспондент:

Разбираться в мотоциклах и иметь раритетную модель всегда приятно. Но для некоторых этого недостаточно. И тогда в дело вступают творчество и азарт. Ведь гораздо интереснее не просто собирать коллекцию, а создавать технику с нуля. Именно этим в свое время «заболел» мастер из Дзержинска. Уже несколько лет он создает действительно уникальные байки. Один интереснее другого.

В мастерской у Дмитрия Кайко атмосфера своеобразная. Прямо на потолке развешаны детали, которые после станут частью необычных мотоциклов, повсюду фотографии, а работа обязательно проходит под хорошую рок-музыку. Чтобы у мотоциклов действительно были рокерские характер и душа. Они у Дмитрия ни на что не похожи. 250 килограммов чистого творчества и безграничной импровизации. Каждый байк в мастерской имеет огромное количество деталей, идею и брутальный характер. Кстати, это вполне соответствует характеру самого мастера. За плечами у него большой личный опыт. Ведь с мотоциклами судьба связала больше 30 лет назад.

Дмитрий Кайко, кастомайзер:

Увлечение мотоциклами началось в детстве в Мяделе. В городе, в котором я жил и закончил школу. У нас в детстве была группировка рокеров, мы катались на мотоциклах, слушали Егора Летова и многих других советских исполнителей. Затем был небольшой перерыв, связанный с моей учебой (я был курсантом), а по окончании учебного заведения опять продолжил заниматься мотоциклами. Дух свободы. Я могу по себе судить, что становлюсь совершенно другим. В жизни я спокойный, рассудительный, но когда сажусь на мотоцикл, то становлюсь другим. Чувство свободы, чувство, когда управляешь огромным механическим транспортным средством, оно тебе подвластно. Я так это расцениваю. Долгое время Дмитрий занимался реставрацией техники. Был период, когда в его гараже стояло больше 20 раритетных байков. Коллекции мог позавидовать даже самый искушенный любитель мототехники. Но, как говорит сам мастер, чего-то не хватило. Эти байки были скучными, одинаковыми. Поэтому всю технику он продал. И решил, что будет создавать мотоциклы лично, с нуля.

Дмитрий Кайко:

Изначально любой мой кастом (мотоцикл) рождается в голове картинкой. Я редко что-то переношу на бумагу, хотя умею рисовать. Уже по ходу на 95 процентов картинка есть, а пять процентов дорабатывается.

Каждый мотоцикл рождается именно в этой мастерской. Практически все работы Дмитрий выполняет сам. Исключение – сложная резка или гравировка, для которой помимо вдохновения нужно и специальное оборудование. Впрочем, даже его при желании можно найти, договориться и осуществить задуманное. Мастер уверен: для творчества границ действительно не существует. У конструктора нет технического образования, но это и заставляет его технику работать невообразимым способом и удивлять даже самого опытного байкера.

Дмитрий Кайко:

Много где бываю, много знакомых, друзей в каких-то мастерских, гаражах. Где-то у кого-то что-то лежит в коробочке. Человеку вроде и выбросить жалко, если что-то вижу интересное, то сразу понимаю, как это можно применить для нового мотоцикла. Есть запчасти от танка, есть запчасти от старинного ЗИЛа. Если взять мотоцикл, который я сейчас строю (называется «Смысловые галлюцинации»), то двигатель от моторной лодки 1953 года. В моем случае отсутствие технического образования только помогает. То, как я вижу и как пытаюсь делать, когда приезжают байкеры или просто знакомые, говорят, что так нельзя, так никто не делает, ничего не получится. Я всегда говорю, что все получится. Надо верить в свои силы, и в этом направлении (в кастомайзинге) для меня основное – это ни на кого не смотреть, не оглядываться, не искать какие-то картинки в интернете. То, что я хочу строить, строю для себя. Людей в мастерской у Дмитрия бывает действительно много. Это и байкеры, которые приезжают посмотреть на творчество со всех уголков Беларуси, и другие мастера, которые приходят помочь с особенно сложными деталями. Каждый реагирует на творчество по-разному. Кто-то просто фотографируется, кто-то долго рассматривает. В любом случае гости признаются: такая техника впечатляет.

Сергей Мельников:

Знакомы уже давно, лет пять. Дмитрий Станиславович говорит, что надо прийти и приварить пару трубок. Прихожу, а здесь такое – словами не передать. Необычно. Дело было с мотоциклами, но там все простенько: разобрать, собрать. А здесь самому что-то выдумывать, делать, строить новое. Если на заводе делаешь что-то, то там все по чертежу, все до миллиметра. А здесь что в голове есть, то и делаешь. Времени уходит достаточно, нужно прикинуть, отметить. Если неправильно отрезали, то по-новому надо резать, подгонять. Подгонка больше времени занимает, а приваривать проще.

И если люди проводят в мастерской не так много времени, Дмитрий пропадает в ней днями и ночами. Это место, где он действительно отдыхает и полностью погружается в свое дело. Знающие люди это дело ценят. Пару лет назад мотоцикл под названием «Латунная пуля» даже завоевал приз зрительских симпатий на Открытом чемпионате Беларуси по кастомайзингу и аэрографии мотоциклов. Как понятно из названия, байк почти что посвящен любимому металлу мастера. А еще декорирован древесиной ясеня. Кстати, не так давно Дмитрий закончил очередной проект: кастомный мотоцикл, посвященный рок-музыканту Егору Летову. Байк на ходу и готов покорять сердечки на чемпионатах. Тем более, что показать есть что.

Дмитрий Кайко:

Идея пришла в электричке. Ехал около двух лет назад. Сосед у меня был в электричке, парень 15 лет. В нашивках гражданской обороны, Егор Летов в наушниках. Интересно стало, попросил послушать, услышал голос Егора Летова и песню «Все идет по плану». Себя вспомнил в этом возрасте. Прошло более 30 лет, но я вспомнил свое детство, я вспомнил Мядель, нашу рокерскую группировку мотоциклистов. Родилась такая идея: построить мотоцикл в честь этого настоящего русского панка, я бы сказал, что патриарха сибирского рока. Для витой рамы были взяты советские трубы разного диаметра, нагревались, это все гнулось в форме лиан. Я назвал это лианами. На мотоцикле два бензобака, пластинки сделаны из латуни. Это точная копия тех советских пластинок фирмы «Мелодия» с песнями группы «Гражданская оборона». Это символично, микрофон Егора Летова, это дерево и латунь. Выполнен в латуни мотылек, тоже из знаковой песни группы Егора Летова: мотылек догорал на свечке. Это кленовые листья, которых здесь тоже несколько. Кленовый лист из песни группы «Гражданская оборона». Это пуля. Известное выражение Егора Летова: пуля-дура, учи меня жить. Тоже нанесена гравировка. Это мишутка из песни «Гражданской обороны». Плюшевый мишутка лез на небо прямо по сосне. То есть такие ассоциации, провел параллели. Мишутка из песни Егора Летова.

На этом мотоцикле Дмитрий останавливаться не собирается. У людей творческих в голове всегда куча идей, поэтому им обязательно нужно давать выход. Сейчас в процессе еще два проекта. Совершенно непохожие один на другой. Их Дмитрий делает параллельно, постоянно переключаясь между деталями. Такое вот постоянное движение в одной небольшой мастерской. Как говорит сам Дмитрий, главное – желание. Тогда можно воплотить в жизнь любые идеи. Даже самые безумные. Над ними он сейчас и работает.

Дмитрий Кайко:

Сейчас работаю над двумя проектами. Это мотоцикл, посвященный творчеству группы «Смысловые галлюцинации», и мотоцикл, посвященный группе «Русский размер». «Смысловые галлюцинации» на 45 процентов готов. Много идей, планирую, что ближе к следующей весне этот проект будет закончен. Кастомный мотоцикл «Русский размер» я планирую закончить к сентябрю этого года. Если взять «Русский размер», то эти колеса, которым много лет, 1,40 метра в высоту. Это начало кастомного мотоцикла «Русский размер». У меня спрашивали: почему так, почему этак. «Русский размер», а все русское – великое, могучее, большое. Хочу построить кастомный мотоцикл больших размеров, что-то необычное, такое, что еще никто не строил.