«Шаг на свободу от комбинезонов. Вышли из красной зоны». Два отделения областной больницы в Витебске начали приём пациентов по профилю

Новости Беларуси. Сразу два отделения Витебской областной клинической больницы 1 марта начали прием пациентов по своему профилю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оказывать помощь жителям региона будут с патологией печени и трансплантации, а также ортопедически-травматологическую помощь. До этого здесь принимали пациентов из Витебска в экстренных случаях, кто нуждался в оперативном вмешательстве. В ближайшие месяцы запустят производство вакцины. Что произошло в Беларуси с начала пандемии? Поэтапный выход больницы из красной зоны в чистую начался с середины февраля. В ближайшие дни список пополнится еще двумя отделениями.

Андрей Андрюшкин, главный врач Витебской областной клинической больницы:

С сегодняшнего дня будет приостановлена помощь ковидным пациентам в перепрофилированном нефрологическом блоке. С 8 числа будет переведено на плановую нефрологическую помощь наше отделение. С 8 числа еще будет открыто первое хирургическое отделение. И так в целом практически восемь структурных подразделений – 30 % нашего учреждения – будет выведено для оказания плановой медицинской помощи.

К привычной работе 1 марта вернулся и хирургический корпус Витебской городской больницы скорой медицинской помощи. Под статусом ковидного госпиталя он был 4 месяца. Сегодня это первое отделение из трех, которое стало чистой зоной. Здесь будут оказывать экстренную хирургическую помощь. «Выпущена на мощностях нашего предприятия». В Беларуси произвели первые валидационные серии вакцины «Спутник V»