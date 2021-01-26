Две инъекции с интервалом в три недели. В Минске уже 700 человек привились от коронавируса

Новости Беларуси. В Минске продолжается массовая вакцинация от COVID-19, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Вакцинироваться можно добровольно. Первыми прививку делают тем, кто входит в группы риска – медицинским работникам и учителям. Вакцинировался и главный санитарный врач Ленинского района Виктор Жуковский.

В столице пока привиты более 700 человек. Пациенту вводят две инъекции с интервалом в три недели. Это позволяет сформировать полноценную защиту от вируса.