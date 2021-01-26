Две инъекции с интервалом в три недели. В Минске уже 700 человек привились от коронавируса

Новости Беларуси. В Минске продолжается массовая вакцинация от COVID-19, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Клинические испытания российского препарата «Спутник V» провели на базе 18-й городской поликлиники.
Новости Беларуси. В Минске продолжается массовая вакцинация от COVID-19, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Клинические испытания российского препарата «Спутник V» провели на базе 18-й городской поликлиники.
Вакцинироваться можно добровольно. Первыми прививку делают тем, кто входит в группы риска – медицинским работникам и учителям. Вакцинировался и главный санитарный врач Ленинского района Виктор Жуковский.
В столице пока привиты более 700 человек. Пациенту вводят две инъекции с интервалом в три недели. Это позволяет сформировать полноценную защиту от вируса.
Виктор Жуковский, главный санитарный врач Ленинского района:
Прививаем тех, кто работает в школах, в учебных заведениях и, конечно, медиков. Сотрудники нашего учреждения – Центр гигиены и эпидемиологии Ленинского района – сделали прививку на прошлой неделе.
Напомним, с 25 января в обычном режиме начали работу несколько медучреждений Минска. Среди них – городская гинекологическая больница, 2-й родильный дом, а также 1-я и 11-я городские больницы.
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