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В Минске на строительство учреждений образования выделено 125 млн рублей

04 марта 2025 17:43
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Учиться и жить с комфортом. Минск активно развивается, растут многоэтажки, параллельно возводится и социальная инфраструктура – продолжается строительство учреждений образования. Так, в 2025 году распахнет свои двери школа в Минск-Мире и два детских сада в Первомайском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Также планируют начать возведение средней школы в городе-спутнике Смолевичи. Сдача объекта намечена на 2026 год.

О развитии системы образования – сюжет Михаила Ракутина.

В Минске на строительство учреждений образования выделено 125 млн рублей-2

В быстро развивающемся микрорайоне Минск-Мир строится сразу две школы. Одна из них появится в границах улиц Братской и Жореса Алферова. Сейчас возводится учебный корпус. Планируется, что работы завершат в 2026 году. Еще одно учреждение образования строится на улице Николы Теслы. Готовность школы – около 70 %.

В Минске на строительство учреждений образования выделено 125 млн рублей-4

Михаил Ракутин, корреспондент:
На объекте завершили утепление фасада. Скоро приступят к монтажу оборудования в пищеблоке. Планируется, что школа распахнет свои двери уже 1 сентября.

Учреждению образования уже присвоен номер. Это будет 227-я школа. Она рассчитана на 1 056 мест. Внутри здания завершаются отделочные работы, ведется благоустройство территории. Здесь будут современные мастерские, бассейн, тир и три спортивные площадки. Социальная инфраструктура активно развивается во всем Октябрьском районе. Строятся как школы, так и детские сады.

В Минске на строительство учреждений образования выделено 125 млн рублей-6

Александр Юдинец, начальник управления по образованию администрации Октябрьского района:
В 2026 году мы планируем к сдаче два дошкольных учреждения образования и в 16-м квартале «Родная страна» также среднюю школу на 1 020 мест с бассейном. Кроме этого, в Октябрьском районе идет застройка нашего микрорайона Сокол, в 2026 году там также планируется сдача учреждения общего среднего образования с качественной и большой спортивной базой.

Всего в 2025 году в Минске на строительство и проектирование учреждений образования выделено 125 миллионов рублей. Кроме того, до 2030 года в городе будет введено еще 5 дошкольных и 3 общеобразовательных учреждения образования, включая объекты в микрорайонах Лошица и Сокол.

Подробности в видео.

# Образование в Беларуси # Михаил Ракутин

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