В Минске на строительство учреждений образования выделено 125 млн рублей

Учиться и жить с комфортом. Минск активно развивается, растут многоэтажки, параллельно возводится и социальная инфраструктура – продолжается строительство учреждений образования. Так, в 2025 году распахнет свои двери школа в Минск-Мире и два детских сада в Первомайском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Также планируют начать возведение средней школы в городе-спутнике Смолевичи. Сдача объекта намечена на 2026 год. О развитии системы образования – сюжет Михаила Ракутина.

В быстро развивающемся микрорайоне Минск-Мир строится сразу две школы. Одна из них появится в границах улиц Братской и Жореса Алферова. Сейчас возводится учебный корпус. Планируется, что работы завершат в 2026 году. Еще одно учреждение образования строится на улице Николы Теслы. Готовность школы – около 70 %.

Михаил Ракутин, корреспондент:

На объекте завершили утепление фасада. Скоро приступят к монтажу оборудования в пищеблоке. Планируется, что школа распахнет свои двери уже 1 сентября. Учреждению образования уже присвоен номер. Это будет 227-я школа. Она рассчитана на 1 056 мест. Внутри здания завершаются отделочные работы, ведется благоустройство территории. Здесь будут современные мастерские, бассейн, тир и три спортивные площадки. Социальная инфраструктура активно развивается во всем Октябрьском районе. Строятся как школы, так и детские сады.