Системой автоматизированного мониторинга оборудуют 10 мостов Минска в 2025-м

В 2025 году 10 столичных мостов и путепроводов оборудуют системой автоматизированного мониторинга, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. На объектах будут установлены датчики, которые передают информацию о состоянии конструкций в режиме реального времени.

Сегодня к этой системе в Минске подключены пять мостовых сооружений. Также в Минске ведется масштабный ремонт и реконструкция таких объектов. Оперативное устранение физического износа поможет избежать крупных финансовых затрат в будущем. В 2025 году отремонтируют 8 мостов и путепроводов.

Антон Шашков, заместитель директора по содержанию и ремонту мостов и путепроводов предприятия «Горавтомост»:

Запланировано завершение работ по капитальному ремонту путепровода по улице Ваупшасова, путепровода по улице Долгобродская через улицу Ванеева, начаты работы по реконструкции путепровода с улицы Московской на улицу Независимости.

Ведутся работы по капитальному ремонту подземного пешеходного перехода станции метро «Институт культуры». Еще запланированы работы по капитальному ремонту моста через реку Свислочь по улице Голодеда. Запланировано переустройство конструктивных слоев мостового полотна и гидроизоляции на пяти путепроводах в общей площади порядка 12 тысяч квадратных метров.

Также на предприятии «Горавтомост» планируют увеличить парк машин и специального оборудования. В 2025 году закупят более 40 единиц техники.