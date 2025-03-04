Контроль за газом, водой и температурой – Департамент охраны МВД внедряет новые виды услуг

Белорусским милиционерам удается не только предупреждать намерения злоумышленников, но и быть на шаг впереди опасностей, с которыми может столкнуться каждый из нас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Специальные датчики утечки воды или газа – отныне можно быть уверенным в порядке, когда уезжаешь из дома. Система в автоматическом режиме перекроет подачу в случае аварийной ситуации. Их служба 24/7 гарантирует сохранность имущества и максимальную безопасность. Лучшими в своем деле в стране по итогам 2024 года признали сотрудников Брестского областного управления Департамента охраны.

Внимание, нарядам 1109. Тревога дома, Клейниковская, 38. 11-й?

Кадры не из фильма, а реальный сигнал тревоги в одном из частных домов Бреста. Проникновение. Подробности будут лишь на месте. Готовыми нужно быть ко всему. По регламенту, время прибытия дежурного наряда не превышает 7 минут, а на практике и того меньше, до 3. На протяжении суток автомобили рассредоточены по городу между охраняемыми объектами. В момент X выдвигается ближайший к точке экипаж.

Пока диспетчер передает детальную информацию о месте вызова: высота ограждения, количество входов, расположение окон, конфигурация придомовой территории, сотрудники надевают полное обмундирование. Решили проверить и на себе.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Развеиваем мифы из кино. Бегать на каблуках и задерживать преступников – точно непростая задача. Вес бронежилета – 10 килограммов, каска – еще полтора. И вместе с этим забраться на лестницу. Служба точно очень опасна и трудна.

Дом блокируют по периметру, чтобы у злоумышленника не было шанса уйти незамеченным в команде служебная собака, которая способна задержать преступника или даже обезоружить. Опыт этого четвероногого помощника более 8 лет.

За сутки в Ленинский отдел Департамента охраны Бреста поступает до 30 сигналов. Причем не всегда это проникновение в жилье или попытка ограбления. Используют тревожную кнопку и в случае драки или пьяного дебоша дома или в ресторане. А иногда и вовсе вместо звонка в скорую, когда внезапно стало плохо.

Дмитрий Иванюк, милиционер-кинолог группы задержания Ленинского отдела Брестского областного управления Департамента охраны МВД:

Наряд охраны реагирует на преступления, административные правонарушения, срабатывание средств тревожной охранной сигнализации. За смену осуществляется около 10 выездов. Сотрудник должен быть всесторонне развитым, быстро принимать решения в экстремальных ситуациях. Быть на шаг впереди – главное требование к работе, но зачастую нужна еще и смекалка. Дежурный экипаж Департамента охраны бросился на помощь автоледи, у которой на ходу вспыхнул автомобиль.

Виталий Онуфриюк, начальник Ленинского отдела Брестского областного управления Департамента охраны МВД:

На маршруте патрулирования наши сотрудники обращают внимание и помогают гражданам. Остановившись на остановке общественного транспорта и увидев задымление транспортного средства, незамедлительно приняли меры к его тушению. Хозяин поблагодарил наших сотрудников за то, что они оказали помощь. Основные усилия направлены на совершенствование профессионального мастерства сотрудников и работников, а также на совершенствование технических средств для более оперативного реагирования на сигналы тревоги.