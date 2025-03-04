Лукашенко: если майнинг нам выгоден, давайте будем делать – избыток электричества у нас есть

Промышленность, строительство, агропромышленный комплекс и ЖКХ. Вот четыре кита национальной экономики и четыре сферы, которые 4 марта оказались предметом детального анализа во Дворце Независимости. У Президента кадровый день, который, по сути, стал продолжением кадрового понедельника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что касается инвестиций, важно чтобы деньги вкладывали в перспективу, нужную людям. За принятое десятилетия назад решение построить БелАЭС спустя время спасибо говорят даже тогдашние скептики, охотно пересевшие за руль элетромобилей и отапливающие свои дома не газом и дровами. Спрос будет расти и хорошо бы быть к нему готовым. В поле зрения у министра энергетики должны быть и задачи для сегодняшнего.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам надо продолжить мероприятия по подготовке к строительству республиканского пункта захоронения радиоактивных отходов. Мы об этом не единожды говорили. Не буду конкретизировать. Самое главное – обновлять электросетевую инфраструктуру с учетом возрастающего спроса населения и реального сектора экономики на электроэнергию. Это 5 700 километров электросетей. Это важнейшее направление. Это связано с людьми, это электромобили, это наше все. Не буду здесь конкретизировать, вы знаете, что сейчас хороший спрос, когда мы по соответствующим ценам на электричество прошлись, большой спрос людей на электричество в домах, обогрев и так далее. Это чудо для людей. Но если мы вторую станцию построим, почему людям не помочь в этом плане. Они будут нам многие поколения благодарны. Но если наше поколение и вы это не сделаете, никто потом… Будет спрос и предложение, и все. Пока мы еще в этом плане соображаем и понимаем, что надо планировать, надо отвечать на запросы людей. Нам надо это сделать. Это – будущее.