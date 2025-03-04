Экспорт должен быть не менее 6 млрд долларов! Лукашенко провёл совещание с промышленным блоком страны

Экспорт должен быть не менее шести миллиардов долларов. Такую задачу сегодня, 4 марта, во время кадровых решений по формированию нового состава правительства поставил Александр Лукашенко перед промышленным блоком страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свои портфели все министры сохранили, как и курирующий это направление в правительстве Виктор Каранкевич. Вся работа сектора должна быть направлена на наращивание мощностей отечественной промышленности и повышения ее конкурентоспособности на внешних рынках. Президент акцентирует внимание на усилении и развитии тех производств, где мы обладаем компетенциями и достигаем качественных результатов. При этом важно не упускать из виду новые масштабные проекты, имеющие значение для всей страны. Ведь их реализация способствует привлечению инвестиций, а значит, и стимулирует экономический рост.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам нужно решать прежде всего вопросы инвестиций. Есть инвестиции – есть развитие страны. Мы об этом говорили. Нужны крупные инвестиционные проекты, об этом я также говорил в вашем присутствии, пускай это будет два-три инвестиционных крупных проекта типа второй атомной электрической станции, возможно, какой-то завод по переработке древесины, сырье свое есть, получение целлюлозы и товара из целлюлозы с конечной добавленной стоимостью и так далее.

Ну, и второе направление – надо развивать те производства и те школы, где мы что-то умеем делать. Наша промышленность экспортоориентированная, поэтому предприятия должны быть исключительно конкурентоспособные, но без качества мы не можем ни конкурировать, ни двигаться вперед. И еще одно замечание. Специалисты мне подсказывают – надо товаропроводящую сеть, сборочное производство за границей встряхнуть таким образом, чтобы вся прибыль от них поступала в страну.

Что касается перерабатывающих производств с увеличением рубок леса, нам, как я уже говорил, нужен второй целллюлозно-бумажный комбинат. Надо принимать решения так же, как и второй атомной электростанции. Что касается промышленности, экспорт должен быть не менее 6 миллиардов долларов. 5,5 % мы должны вырасти к уровню прошлого года. Ну и, естественно, диверсификация.