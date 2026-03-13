Лукашенко рассказал, что нужно делать, чтобы «не бахнул «Орешник»

Прозвучала и тема обеспечения безопасности Беларуси. Не секрет, что в декабре на боевое дежурство заступил ракетный комплекс «Орешник». Из Киева звучат голоса. В своем последнем выступлении Владимир Зеленский позволил себе новые инсинуации, требуя объявить «Орешник» законной целью для ударов.

Глава государства посетил Дрибинский район. Здесь расположен племенной завод по разведению крупного рогатого скота. Но на этой площадке предметный разговор о перспективах направления в масштабах всей страны. Глава государства ответил на вопросы журналистов, которые касались не только АПК, но и мировой повестки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Тур, политический обозреватель ОНТ:

Разрешите про военную безопасность, раз уж проверка боеготовности идет. В Украине звучат заявления, что ракетный комплекс «Орешник», который развернут у нас в стране, НАТО должно считать законной целью. Как реагировать на такие заявления?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Никак. Я что, им запрещу это считать? Пускай считают законной целью. Они же возмущались, плакали, сейчас притихли. То, что я считаю законной целью для Вооруженных Сил Беларуси. Не угрожаю, чтобы они опять это не выхватили или начали.

Понимаете, «Орешник» – законная цель для НАТО». Тысячу километров расстояние. У меня могут быть законные цели в 200-150 километрах, а от границ вообще 70. Не буду называть эти цели. Вы что, думаете, если они законной целью будут считать объекты на территории Беларуси, я буду спать и наблюдать? 70 километров могу, 200 километров. У нас есть чем достать их.

Поэтому я бы им советовал не вякать языком и не бряцать. Считают «Орешник» законной целью – пожалуйста. Но я уже объяснял достаточно открыто. Я же законной целью не считаю какую-то батарею под Киевом, украинскую. Даже польскую, немецкую. Даже если они на нас нацелены. Я же их не считаю законной целью.

Более того, позавчера, по-моему, или вчера беспилотник упал, ранили нашу женщину. Начали разбираться. Украинский. Вы слышали, что я выл, кричал там, визжал? Хотя имел на это право. И это не первый раз. И российские, и украинские падают там, в Гомельской области. Крупко спросите, губернатор вам расскажет. Я же не визжу, не кричу. Поэтому я просто рассуждаю в том ключе, как ты задал вопрос.

Я не говорю, что мы завтра бахнем этим «Орешником» по Вильнюсу, Варшаве или по Киеву. Нет, упаси Господь. Это не наша задача. Нам надо защитить свою страну. А чтобы не бахнул «Орешник», вы к нам не лезьте. Ни с Украины, ни с Польши, ни с Литвы, ни с Латвии. Давайте по-человечески решать вопрос.