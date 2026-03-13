Лукашенко рассказал, что нужно делать, чтобы «не бахнул «Орешник»

Глава государства посетил Дрибинский район. Здесь расположен племенной завод по разведению крупного рогатого скота. Но на этой площадке предметный разговор о перспективах направления в масштабах всей страны. Глава государства ответил на вопросы журналистов, которые касались не только АПК, но и мировой повестки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Например, Президента попросили рассказать об актуальном состоянии белорусско-американских отношений.
Прозвучала и тема обеспечения безопасности Беларуси. Не секрет, что в декабре на боевое дежурство заступил ракетный комплекс «Орешник». Из Киева звучат голоса. В своем последнем выступлении Владимир Зеленский позволил себе новые инсинуации, требуя объявить «Орешник» законной целью для ударов.
Игорь Тур, политический обозреватель ОНТ:
Разрешите про военную безопасность, раз уж проверка боеготовности идет. В Украине звучат заявления, что ракетный комплекс «Орешник», который развернут у нас в стране, НАТО должно считать законной целью. Как реагировать на такие заявления?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Никак. Я что, им запрещу это считать? Пускай считают законной целью. Они же возмущались, плакали, сейчас притихли. То, что я считаю законной целью для Вооруженных Сил Беларуси. Не угрожаю, чтобы они опять это не выхватили или начали.
Понимаете, «Орешник» – законная цель для НАТО». Тысячу километров расстояние. У меня могут быть законные цели в 200-150 километрах, а от границ вообще 70. Не буду называть эти цели. Вы что, думаете, если они законной целью будут считать объекты на территории Беларуси, я буду спать и наблюдать? 70 километров могу, 200 километров. У нас есть чем достать их.
Поэтому я бы им советовал не вякать языком и не бряцать. Считают «Орешник» законной целью – пожалуйста. Но я уже объяснял достаточно открыто. Я же законной целью не считаю какую-то батарею под Киевом, украинскую. Даже польскую, немецкую. Даже если они на нас нацелены. Я же их не считаю законной целью.
Более того, позавчера, по-моему, или вчера беспилотник упал, ранили нашу женщину. Начали разбираться. Украинский. Вы слышали, что я выл, кричал там, визжал? Хотя имел на это право. И это не первый раз. И российские, и украинские падают там, в Гомельской области. Крупко спросите, губернатор вам расскажет. Я же не визжу, не кричу. Поэтому я просто рассуждаю в том ключе, как ты задал вопрос.
Я не говорю, что мы завтра бахнем этим «Орешником» по Вильнюсу, Варшаве или по Киеву. Нет, упаси Господь. Это не наша задача. Нам надо защитить свою страну. А чтобы не бахнул «Орешник», вы к нам не лезьте. Ни с Украины, ни с Польши, ни с Литвы, ни с Латвии. Давайте по-человечески решать вопрос.