Лукашенко подарили корову! Президент с рабочим визитом в Могилевской области

Железная дисциплина и безупречное соблюдение технологий – эту универсальную и эффективную формулу экономического успеха 13 марта вновь озвучил Президент. На этот раз применительно к отрасли, которая для Беларуси особенная во всех смыслах. Речь о сельском хозяйстве и, в частности, двух его флагманских направлениях – производстве молока и племенном животноводстве. Именно они оказались в центре внимания рабочей поездки Александра Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства сегодня посетил Дрибинский район. Здесь расположен племенной завод по разведению крупного рогатого скота герефордской породы. Но на этой площадке предметный разговор о перспективах направления в масштабах всей страны. Вторым пунктом маршрута главы государства стало предприятие «Трилесино-агро». Здесь доклад о развитии молочного животноводства. База для этого направления – современные молочно-товарные комплексы. В их строительстве и реконструкции не должно быть никакого бюрократизма – вот еще одно требование Президента. Репортаж Алены Сыровой. Дрибинский район, окрестности агрогородка Пудовня. Именно здесь расположен один из пяти белорусских заводов по производству племенных животных. Сегодня объем на уровне 5 тысяч голов по стране. И если вы думаете, что далеким от АПК тема не будет интересной, то, во-первых, посмотрите, какие они красивые.

Во-вторых, приносят немаленькую прибыль эти животные. Именно потому сегодня в центре внимания первого лица. Александра Лукашенко интересуют все возможные точки роста белорусской экономики, АПК-сектора в частности. Рентабельность конкретно этого предприятия – 17 %. Немало. Продукция (а племенные животные – это именно она) очень востребована на экспорте. Особенно на Кавказе.

– Это же для откорма только. А для воспроизводства телки нужны.

– Они покупают у нас и телок. Мы уже туда завозили. Бычков берут и для осеменения, и частично для откорма. Потому что у населения в Грузии, в Узбекистане по две-три коровы. Они покупают себе бычка, осеменяют своих коров. Порода герефорд, на которой специализируются здесь, – древняя английская и мясная, не прихотливая и в целом приспособленная к разным условиям жизни.

Сергей Андруш, генеральный директор Республиканского унитарного сельскохозяйственного производственного предприятия по племенному делу «Могилевское госплемпредприятие»:

Рождается небольшой теленок, 25 кг. И они очень хорошие мамы-кормилицы, если взять с другими породами мясными. Одну корову могут доить 4-5 телят. Чужих телят подпускают. И вообще они ласковые, добродушные. Помните, в Минской области на одном из комплексов глава государства подробно расспрашивал о том, почему теленка от коровы отлучают сразу после рождения? И рационально ли это, правильно? Тогда весомых аргументов Президент не услышал и обещал продолжить изучать вопрос. Обещание сдержал. Тем более что как раз здесь придерживаются другого подхода. До полугода мамы и малыши вместе. Почему так нельзя в других местах?

– Ты за то, чтобы забирать теленка?

– Мясной теленок должен находиться, а молочный – только забирать.

– Почему?

– У нас в стране голштинские коровы, они высокопродуктивные. Первотелки дают по 35 литров молока. Ни один теленок не выпьет. Второй вопрос – это ветеринарное благополучие. Убрали от мамы, та инфекция, которая есть у коров, теленку уже не передается. Как бы ни было, без исполнительской дисциплины никакие научные подходы не возымеют результата. А все начинается с банального порядка или его отсутствия. Возможно, это кому-то кажется мелочью на фоне общих успехов, но не главе государства.

– Я не вру, зачем врать.

– Я вижу по скоту, что ты мне рассказываешь.

– Сегодня линька идет у них. У мясных коров весной проходит линька.

– Линька линькой, но у тебя закарэў скот. Ты мне про линьку не рассказывай, я же вижу. Значит, не всегда здесь чисто, не всегда сухо подстелено. Должен быть порядок и железная дисциплина. Закономерный вопрос, который всегда ждут те, к кому приезжает лицо, принимающее решения, а особенно финансовые, а особенно Президент. Александр Лукашенко задал его в середине визита: чего такому хорошему предприятию не хватает? Ответ был вполне ожидаемым.

– Помочь с финансовыми средствами, больше ничего не надо.

– Ты получишь финансовые средства, чтобы получить корма и накормить 5 тысяч.

– Нет, у нас есть программа развития по мясному скотоводству.

– Это ты сам себе придумал. А с точки зрения государственной? Не добавим ничего?

– Я думаю, что нет, только заниматься надо. Но, как известно, точка зрения зависит от позиции, с которой принимают решения. Глава государства требует мыслить шире. И если мы можем выращивать скот, который может приносить доход, то почему бы этим не заниматься там, где, например, с молочными породами не справляются? Дефицита незаполненных площадей в стране нет. Как и нет смысла настраивать новое. Все это понимают, но как пошагово решить задачу, не представляют, похоже.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я понимаю это так. Витебская область, там они хотят построить 100 комплексов. Он считает, что надо 50 молочно-товарных… 50 надо по мясному скотоводству. Сколько надо лет, чтобы эти 50 мясных заполнить в Витебской области? Мне надо расчеты. Вы просто по-старинке работаете, а не думаете экономически. Что такое экспорт? Для нас это важнейший вариант. Если есть спрос, надо стараться туда вскочить. Но тут не вскочишь, если нет телочек. Кто тебе рожать бычков этих будет? Ты должен посчитать и мне сказать. Из наличия стольких мам, которые родят телят, мы можем через 2 года добавить 10-15 %. А к 2030 году сколько будет? Вот это надо считать. Надо видеть эту перспективу. Надо начинать с Витебской области. Лукашенко ориентирует на более быстрое развитие племенного животноводства в Беларуси. Читайте здесь. И если здесь не досчитали пока, то с подарком главе государства точно не просчитались. Учитывая, что на своей ферме Президент проводит эксперименты, которые потом становятся основаниями для корректировки требований, подарок получился общим.