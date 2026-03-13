Лукашенко: если кто-то попробует повторить 2020 год – реакция будет жесточайшая

Глава государства посетил Дрибинский район. Здесь расположен племенной завод по разведению крупного рогатого скота. Но на этой площадке предметный разговор о перспективах направления в масштабах всей страны. Глава государства ответил на вопросы журналистов, которые касались не только АПК, но и мировой повестки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко ориентирует на более быстрое развитие племенного животноводства в Беларуси. Например, Президента попросили рассказать об актуальном состоянии белорусско-американских отношений. Минск и Вашингтон в какой-то момент возобновили контакты. Неоднократно в нашу страну приезжал спецпредставитель Президента США Джон Коул. Стороны достигли определенных договоренностей. Логичный вопрос: что дальше?

Наталья Бреус, политический обозреватель «Первый информационный»:

Ждет ли нас очередной раунд переговоров? Как вообще в белорусско-американских отношениях? И из-за ситуации на Ближнем Востоке как-то тренд изменился на нормализацию отношений? Как нашу позицию оценили по этой ситуации американцы?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Начну с того, я не знаю, как там кто оценивал. Мы занимаем аккуратную, взвешенную позицию, человеческую. То, что я всегда проповедую. С Ираном у нас были добрые отношения? Были. Мы с ними имели хорошие отношения. Началась война. Мы должны были по-человечески поступить? Поступили. Мы не ввязываемся в эту войну. Я не хочу навязать своей стране, вам, какие-то проблемы. Там американцы с евреями уже себе столько проблем создали. Что получилось? А ничего. Что они хотели? Это 4-5 пунктов. Начиная от свержения власти и заканчивая бомбежками ядерных объектов, отказа от ядерного оружия. Я не буду называть все объекты, когда-нибудь расскажу. Ничего не получилось. Объекты ядерные. Так они ни один объект не достали. То, что на земле было, это легко восстановить или заменить. А то, что они спрятали в горы, все целое. Они подстегнули процесс обогащения урана. Они только хуже сделали. Но что касается нас, они нас просили по многим вопросам гуманитарного характера. Я говорю: пожалуйста. Главное, я говорю: накормить людей. Только начало было. Я оказался прав. Продовольствие пошло вверх. Наша человеческая позиция. Мы были под санкциями вместе с ними и есть. Мы исходим из комплекса причин и из этого выстроили нашу позицию и наше отношение к Ирану. Человеческую, справедливую. Президент назвал центральные фигуры в вертикали власти.