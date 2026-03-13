«Никто не выиграет». Лукашенко прокомментировал ситуацию на рынке энергоносителей

Глава государства посетил Дрибинский район. Здесь расположен племенной завод по разведению крупного рогатого скота. Но на этой площадке предметный разговор о перспективах направления в масштабах всей страны. Глава государства ответил на вопросы журналистов, которые касались не только АПК, но и мировой повестки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главная причина – Иран, контролирующий стратегический Ормузский пролив. Этот узкий морской коридор – настоящая артерия мировой экономики: через него проходит около 20 % всей нефти и львиная доля сжиженного природного газа. Тегеран уже не раз намекал, что способен перекрыть этот кислород, используя пролив как рычаг давления. У главы государства спросили: кто останется в выигрыше?

США, начав военную операцию против Ирана, оказались в эпицентре ближневосточного пожара, который стремительно разрастается до масштабов глобального кризиса. Нестабильность в любом регионе мира бьет по карманам потребителей, и нынешняя эскалация не исключение. Рынки отреагировали мгновенно: нефть рванула вверх.

Цены на нефть и газ предсказуемо пошли вверх, и некоторые эксперты уже прогнозируют рост до 200 долларов [за баррель]. Как вы думаете, кому выгоден такой расклад, а кто в проигрыше будет?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все будут в проигрыше, потому что высокие цены на газ. Ну казалось бы, ну кто производит? Ну Россия под санкциями – выгодно. Ну да, Россия получит дополнительный доход. А рост цен к чему приведет? Рост цен производства. Россия огромное количество закупает продукции, ей придется тратиться. Да еще там параллельный этот импорт, санкции и прочее.

Поэтому никто не выиграет. То, что разбомбил Иран соседей и достали до Саудовской Аравии – ну так это израильтяне (не евреи, израильтяне) и американцы должны были заранее просчитать. Сейчас у них затишье относительное. И вопрос такой: что делать? Трамп говорит: да что, мы тут уже разбомбили, нам там делать нечего. Это уже попытка выйти из этой ситуации.

И Дональд Трамп тут прав. Это самый лучший вариант. Отпустить Мадуро или найти какой-то выход дипломатический, если надо, мы готовы помочь. В этом плане они нас в это ввязали. И здесь выйти, пускай скажут, что они там уже все разбомбили. Но выйти, потому что дальше будет хуже. Поэтому рост цен на энергоресурсы, энергоносители, он к добру не приведет.