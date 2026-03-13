Самым талантливым школьникам накануне Дня Конституции вручили первые паспорта

Несмотря на юный возраст, каждому из них уже есть чем гордиться. В зале присутствуют отличники, победители республиканских олимпиад, талантливые артисты и ученики военно-патриотических классов. В торжественной атмосфере паспорта им лично вручил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. В подарок молодые люди также получили Конституцию.

Дарья Пупко, учащаяся средней школы № 143:

Я очень рада такому событию. Для меня это очень что-то значимое, что-то прямо классное. Я состою в военно-патриотическом клубе, хорошо учусь, участвую активно в жизни школы. Мне нравится вообще такая активность, какое-то движение. И мне все это очень интересно. Также я учусь в специализированном классе МЧС 143-й школы. Вместе с паспортом у меня появилась ответственность за себя, за свои поступки, за свою личность. Я теперь гражданин Республики Беларусь.

Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:

Вручение паспортов в ратуше ко Дню Конституции – это не просто формальность, это своеобразный ритуал. Таким образом мы посвящаем нашу молодежь в жизнь города. Мы повышаем их самосознание, говорим о том, что у гражданина есть не только права, но и обязанности. И тем, что мы сегодня встречаем их здесь, даем своеобразное напутствие от тех давних времен, когда в ратуше решались самые важные события, до современности, показываем, что наша молодежь вовлечена в процессы в нашем городе, в нашей стране.

Традиция зародилась по инициативе союза молодежи более 20 лет назад – именно накануне Дня Конституции отметить этот момент наиболее торжественно. В 2026 году в патриотической акции «Мы – граждане Беларуси!» по всей стране принимают участие около трех тысяч талантливых и активных молодых людей. Для них получение первого паспорта – символический момент, начало нового этапа личной ответственности за судьбу своей страны.