«Президент – настоящий мужчина». Инженер-программист из Египта о Лукашенко

Фэди Халиль, инженер-программист Светлогорского целлюлозно-картонного комбината: То, что видели по телевизору, это было все. Они ничего не резали, что он сказал, то и показали по телевизору. Познакомились – как ты оказался здесь? Сколько детей у вас? Ты красивый, потому что смешанный. Да, у меня мальчик очень красивый, это правда. Не потому что он мой сын, это правда. Я с тобой буду фотографироваться, подарю нашу фотографию Президенту Республики Египет ас-Сиси.

– Сиди-сиди. У тебя на родине я буду через три дня, и мы тебя там вспомним.

– Хорошо, спасибо вам большое.

– И даже Президенту ас-Сиси об этом скажу. Это мой хороший друг, египетский Президент. Я обязательно про тебя расскажу.

– Хорошо, спасибо.

– И даже вот, смотри, они сфотографировали нас, я ему фотографию подарю. Как у нас египтяне приживаются.

Фэди Халиль:

И он это сделал. Мне люди сказали, что ваша фотография стоит. Я так доволен. Мне показался Александр Григорьевич настоящим мужчиной. Добрый и ответственный. То, что я чувствую, я видел, что он лидер. Он держит свое слово. Он со мной был как папа. Добрый. Я очень чувствую тепло. Я всегда горжусь, что это было. Я не чувствовал между нами большого расстояния.

Подробности в видео.

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