Когда увидел лес, это было до слёз! Беларусь так впечатлила египтянина, что он захотел здесь жить

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Фэди Халиль, инженер-программист Светлогорского целлюлозно-картонного комбината:

В 2011-м мы приехали сюда с братом как туристы. Посмотрели Минск, Гомельскую область, нам очень понравилось, красивая страна, чистая, прекрасная. Мы остались после этого. А когда я увидел лес в первый раз, это было просто до слез. Мне так понравилось, потому что у нас нет леса. Для меня это была красота. Я смотрю в самолете сверху, там все зеленое, река. Очень красиво.

Я всегда спрашиваю себя, почему я здесь, почему я не в США, не в Канаде? Оказалось, что я очень сильно похож на народ здесь. Это уже родная страна, родное место. Я смотрю, я недавно был в Турции, я приехал сюда, я думаю: все, душа здесь, я не могу без моей жизни здесь.

Я уже гражданин Беларуси. Два года назад я отдал документы, подписали указ. Я стал гражданином Республики Беларусь с удовольствием. Я горжусь этим. И спасибо Президенту за то, что дали возможность жить и дали возможность быть одним из вас, большой семьи.

Подробности в видео.

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