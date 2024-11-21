Уроженец Египта о Лукашенко: Президент настоящий, он не обманывает народ

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Фэди Халиль, инженер-программист Светлогорского целлюлозно-картонного комбината:

Он настоящий. Он не обманывает нас как народ. Да, мы не можем все знать, потому что это политика. Но когда я смотрю на все его разговоры, я практически все смотрю, это мне интересно. Я открою YouTube, смотрю, потому что я ему доверяю.

И то, что он говорит, он это говорит прекрасно, открыто. Я считаю, что мы счастливые люди, потому что мы живем так. Мои друзья в Литве заезжают сюда, заправляют машины нашим бензином, потому что здесь дешевле. Говорят: спасибо Лукашенко, что дал нам возможность, чтобы они не закрыли границы. Они нам закроют туда.

Мы относимся ко всем хорошо, потому что у нас такой народ. Наш Президент, белорусы открыты, мы принимаем всех, но, к сожалению, они этого не понимают. Просто время надо. Всегда правда, как свет, светится. Хотя идет такое темное время, но по-любому будет светиться.

Подробности в видео.

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