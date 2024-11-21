Учащийся Узденского колледжа стал призёром Международного чемпионата кондитеров
Учащийся Узденского колледжа стал призером Международного чемпионата кондитеров. Он представил на конкурс необычный пряничный букет. На его изготовление ушло более двух недель, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Профессиональное жюри высоко оценило мастерство будущего кондитера.
Подробности в материале Екатерины Ковальчук.
Учащиеся продемонстрировали свои творческие работы в двух номинациях: «Цветы из зефира» и «Пряники». Креативили и создавали съедобные композиции сами. Получилось ярко и красиво. Жюри работы оценило по достоинству. Будущий повар-кондитер Тимур Подголин еще учится на 3-м курсе узденского колледжа, но уже делает профессиональные успехи. На международный кондитерский конкурс представил пряничный букет. Мука, яйцо и немного креатива. Парень признается, рецепт простой. Как результат – бронзовая медаль чемпионата. Для Тимура это первая награда.
Тимур Подголин, учащийся Узденского государственного колледжа:
Эмоции были, честно говоря, я очень удивился! Видя, какие там были композиции: и большие, и красивые, но я этому очень сильно обрадовался. Мне дало это очень большую мотивацию стараться еще больше.
В конкурсе принимал участие и 3-курсник Алексей Кныш. Сладкие изделия – его конек. В профессию пошел по стопам мамы. Она повар и привила любовь сыну к кондитерскому делу. «Медовик», «Наполеон» и зефир – это любимые лакомства всей семьи, которые Алексей готовит буквально с детства.
Алексей Кныш, учащийся Узденского государственного колледжа:
Она на заказ делала торты, я ей постоянно помогал что-то замешивать, делать цветы какие-то, вот украшать. Ну я сам люблю сладкое, поэтому готовлю, постоянно занимаюсь.
Подробности в видео.