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В Беларуси открыли охоту на пушных зверей

21 ноября 2024 14:25
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В Беларуси открыта охота на пушных зверей. В этот период разрешено добывать зайца-русака и беляка, белку, куницу, норку американскую, ондатру и лесного хорька, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Беларуси открыли охоту на пушных зверей-2

Охотиться можно только в светлое время суток как с ружьем, так и без него, например, в компании охотничьей собаки всех пород, кроме борзых. Путевку или разрешение можно получить как в лесхозах, так и зарегистрировавшись через интернет. Напомним, в Беларуси продолжается сезон загонной охоты на копытных животных

В Беларуси открыли охоту на пушных зверей-4

Юрий Самуйлов, охотовед Вилейского опытного лесхоза:
Охота на лося проводится по разрешению и охотничьей путевке к ней. На этот сезон у нас план добычи по лосю – 24 особи. По оленю – 30 особей. Охотничьи угодья Вилейского опытного лесхоза составляют 53 тысячи гектар. Охотничьи дни – суббота, воскресенье. Понедельник, вторник – два дополнительных дня. 

В Беларуси открыли охоту на пушных зверей-6

Ноябрь в Беларуси объявлен месяцем охотничьего туризма. Это не просто возможность добыть трофей, но и шанс еще раз оценить красоту белорусской природы.

# Охота в Беларуси

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