В Беларуси открыли охоту на пушных зверей

В Беларуси открыта охота на пушных зверей. В этот период разрешено добывать зайца-русака и беляка, белку, куницу, норку американскую, ондатру и лесного хорька, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Охотиться можно только в светлое время суток как с ружьем, так и без него, например, в компании охотничьей собаки всех пород, кроме борзых. Путевку или разрешение можно получить как в лесхозах, так и зарегистрировавшись через интернет. Напомним, в Беларуси продолжается сезон загонной охоты на копытных животных

Юрий Самуйлов, охотовед Вилейского опытного лесхоза:

Охота на лося проводится по разрешению и охотничьей путевке к ней. На этот сезон у нас план добычи по лосю – 24 особи. По оленю – 30 особей. Охотничьи угодья Вилейского опытного лесхоза составляют 53 тысячи гектар. Охотничьи дни – суббота, воскресенье. Понедельник, вторник – два дополнительных дня.