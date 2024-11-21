Более 25 новых МТК введут в эксплуатацию в Минской области до конца 2024-го
По итогам 2024 года в центральном регионе введут в эксплуатацию более 25 новых молочно-товарных комплексов. Работники АПК Минской области реализуют поставленную Президентом задачу по модернизации животноводства, строительству и реконструкции МТК с беспривязным содержанием коров. Еще один современный комплекс до конца месяца сдадут и в хозяйстве «Преснаки» Копыльского района, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.
Продолжит тему Анастасия Близнюк.
Молочно-товарная ферма «Преснаки» в Копыльском районе – одна из лучших в центральном регионе. Успехи обусловлены не только высоким уровнем профессионализма, но и внедрением современных технологий. Готовят к сдаче и новый объект – помещение для сухостойных коров с цехом раздоя.
Анастасия Близнюк, корреспондент:
Новый комплекс для сухостойных коров с секционным содержанием – это шаг к более современному и эффективному животноводству. Здоровье скота, более комфортные условия и, в свою очередь, увеличение продуктивности.
Ввести в эксплуатацию МТК планируют в конце ноября. Он рассчитан на 377 голов. Для комфорта животных здесь создали все условия. Просторные и светлые помещения. Все оборудование автоматизированное, белорусского производства. Свободный доступ к кормам и чистой воде в любое время. При строительстве ушли от привязного содержания скота. Улучшили секцию.
Подробности в видео.