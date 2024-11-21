Более 25 новых МТК введут в эксплуатацию в Минской области до конца 2024-го

По итогам 2024 года в центральном регионе введут в эксплуатацию более 25 новых молочно-товарных комплексов. Работники АПК Минской области реализуют поставленную Президентом задачу по модернизации животноводства, строительству и реконструкции МТК с беспривязным содержанием коров. Еще один современный комплекс до конца месяца сдадут и в хозяйстве «Преснаки» Копыльского района, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. Продолжит тему Анастасия Близнюк.

Молочно-товарная ферма «Преснаки» в Копыльском районе – одна из лучших в центральном регионе. Успехи обусловлены не только высоким уровнем профессионализма, но и внедрением современных технологий. Готовят к сдаче и новый объект – помещение для сухостойных коров с цехом раздоя.

Анастасия Близнюк, корреспондент:

Новый комплекс для сухостойных коров с секционным содержанием – это шаг к более современному и эффективному животноводству. Здоровье скота, более комфортные условия и, в свою очередь, увеличение продуктивности.