Президент на площади Победы: я что-то не вижу здесь западных послов. Где вы? Почему не пришли помолиться и покаяться?

Новости Беларуси. Белорусы – мирные люди, но не нужно даже пытаться разговаривать с нами с позиции силы. Об этом на церемонии возложения венков к монументу Победы по случаю 77-й годовщины Великой Победы заявил Александр Лукашенко. Место силы белорусской нации собрало десятки тысяч благодарных потомков победителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как подчеркнет глава государства, в Беларуси помнят всех, кто сражался с врагом до последнего патрона, был замучен в застенках гестапо. Чтить подвиг – жизненный принцип нашего народа. Речь Президента в День Победы никогда не бывает сухой и официальной. Александр Лукашенко, как и все белорусы, с большим трепетом относится к великому подвигу советского солдата. Но, к большому сожалению, помнить об этой трагедии сегодня отказываются все больше европейских стран: уничтожаются памятники героям войны, переписывается история. Виктория Ходосок продолжит.

Виктория Ходосок:

Весь мир как будто бы ослеп. Не видит, что в погоне за властью и деньгами умирают ни в чем не повинные люди, что, прикрываясь благородными целями и не слыша друг друга, мы просто утопаем в крови. Лукашенко к народу Запада: «Вы ведь не настолько слепы, чтобы не понимать все чудовищные последствия». Подробности. Сегодня к монументу Победы сторонники западной политики так и не пришли.