Президент на площади Победы: я что-то не вижу здесь западных послов. Где вы? Почему не пришли помолиться и покаяться?
Новости Беларуси. Белорусы – мирные люди, но не нужно даже пытаться разговаривать с нами с позиции силы. Об этом на церемонии возложения венков к монументу Победы по случаю 77-й годовщины Великой Победы заявил Александр Лукашенко. Место силы белорусской нации собрало десятки тысяч благодарных потомков победителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как подчеркнет глава государства, в Беларуси помнят всех, кто сражался с врагом до последнего патрона, был замучен в застенках гестапо. Чтить подвиг – жизненный принцип нашего народа.
Речь Президента в День Победы никогда не бывает сухой и официальной. Александр Лукашенко, как и все белорусы, с большим трепетом относится к великому подвигу советского солдата. Но, к большому сожалению, помнить об этой трагедии сегодня отказываются все больше европейских стран: уничтожаются памятники героям войны, переписывается история.
Виктория Ходосок продолжит.
Виктория Ходосок, политический обозреватель:
Память будет жить всегда, особенно о тех, кто отдал свою жизнь ради мира. Сегодня в символичном месте, у монумента Победы в Минске, очень многолюдно. По традиции в этот важный для нашей истории день вместе с белорусами и глава государства.
В День Великой Победы мы, к сожалению, вынуждены говорить не только о мире, но однозначно с миролюбивой и правдивой позиции. Великая Отечественная отняла миллионы жизней, принеся людям разруху и много горя.
Но советский народ выдержал все. Это он победил гитлеровскую Германию, это про него рассказывают на страницах учебников. И мы, наследники победителей, никогда не позволим переписать историю, пропитанную кровью наших предков.
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Виктория Ходосок:
Весь мир как будто бы ослеп. Не видит, что в погоне за властью и деньгами умирают ни в чем не повинные люди, что, прикрываясь благородными целями и не слыша друг друга, мы просто утопаем в крови.
Лукашенко к народу Запада: «Вы ведь не настолько слепы, чтобы не понимать все чудовищные последствия». Подробности.
Сегодня к монументу Победы сторонники западной политики так и не пришли.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я что-то не вижу всех западных послов здесь, которые приходили в Хатынь, Тростинец, меня просили, чтобы я их там встретил, которые были на этой площади. Где вы? Почему не пришли помолиться и покаяться? Вот ваше лицо, вот ваше нутро. Я в Хатыни об этом говорил, я знал, что так будет. Вы тогда игрались с нами, доигрались до того, что довели до фашизма, и сейчас продолжаете свою глупую политику. Остановитесь и откажитесь от нее пока не поздно.
Лукашенко: «Хочу, чтобы все меня еще раз на Западе услышали. Белорусы не агрессоры». Читайте здесь.