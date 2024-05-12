Президент – молодёжи: вы принимаете эстафету в деле сохранения и укрепления государственности
Эта неделя еще раз показала белорусам, насколько тонко переплетаются грани прошлого, настоящего и будущего. В четверг мы отмечали День Победы. Для нас этот праздник, даже спустя без малого 80 лет, не то что не потерялся в череде событий и дат, а приобрел новые смыслы. 9 Мая Президент четко дал понять, что для нас сегодня важно и на что мы готовы, если придется защищать свою землю вновь, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.
Да, красных линий нет. При этом события той войны, да и других, а их в нашей истории было немало, так сильно въелись в нашу коллективную память, стали частью народного ДНК, что даже в первых строках гимна мы сообщаем, в чем наше естество. В мире, в созидании. Белорусы навоевались, настрадались. Хватит!
Хватит и пытаться разделить нас, поставив под разные знамена. Вопросы выбора госсимволики – это действительно чувствительная тема. Понимая это, в Беларуси в 1995-м провели референдум, в ходе которого народ и определился, под каким флагом строить независимость. Уже почти 30 лет мы живем с этими символами, которые прочно вошли в нашу жизнь, стали родными для нескольких поколений белорусов и ассоциируются с победами независимой страны. Недавно наш символ побывал в космосе. Марина Василевская, наш первый космонавт, его сберегла, вернула на Землю и сегодня, 12 мая, передала Президенту. Ключевой момент в церемонии и в нашей истории. И такой пиетет к государственным символам разделяет большинство из нас.
По данным опроса Института социологии, более 68 % населения нашей страны (68,3 %) главным символом Беларуси считают Государственный флаг, герб и гимн. Как отмечают эксперты, национальная атрибутика с каждым годом укрепляет свои позиции, в том числе среди молодежи. А передать им те смыслы, которыми наполнены наш флаг, герб, гимн – это гарантировать, что нация продолжит жить и развиваться. В том числе и поэтому на сегодняшней церемонии было так много молодых людей. Они принесли клятву верности нашим госсимволам, что ответственно и очень трогательно.
А чем еще запомнится эта церемония, о чем говорил Президент и почему эти символы так важны, расскажет наш политобозреватель Евгений Пустовой.
Дух нации, история государственности, ментальный код белорусского народа живет в государственных символах. А день торжества уважения к флагу, гербу и гимну теперь не только красная дата государственного календаря, теперь это еще и всенародный праздник.
Флаг и герб в первую очередь для нас – символ государственности нашей страны, ее независимости, суверенитета, территориальной целостности.
Меняется время, страна, но символы должны быть. Мы должны уважать свои символы, помнить и гордиться ими. А наши символы – это Государственный флаг, герб и гимн.
Наличие своего государственного флага, герба показывает, что мы независимая страна и самостоятельная. В своей стране мы чувствуем себя защищенными, знаем, что это наша любимая страна и гордимся, что в ней мы живем.
В самые важные или сложные моменты глава государства всегда с белорусским народом. Сегодня Президент обратился к нам в прямом эфире.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
На благодатной почве любви к Родине эта традиция проросла в наши сердца, став поистине всенародной. Так же, как и здесь, на площади Государственного флага, в больших и малых городах страны тысячи юношей и девушек приносят клятву верности государственным символам. Это знак глубокого уважения к прошлому, духовным и нравственным ценностям, завещанным нам предками. Это искренняя благодарность за мирное и счастливое настоящее, которое обеспечено старшим поколением современников. Но самое главное – это демонстрация готовности взять на себя ответственность за судьбу своей страны. Ведь вы, молодые люди, не просто вступаете во взрослую жизнь. Опираясь на все свершения, как на крепкие плечи предшественников, вы принимаете эстафету в деле сохранения и укрепления белорусской государственности.
Апогеем торжества стал клятва молодежи Беларуси. За спинами лучших из лучших сотни тысяч ребят. Как символ высоких чувств к Родине и высоких идей развития рядом со студентами Герой Беларуси Марина Василевская.
Анна Ковальская, студентка БГПУ им. Максима Танка:
Именно наши бабушки, дедушки, прадеды, прабабушки совершили огромный подвиг для нашей страны, нашей же Родины. И мы должны обязательно сохранять память, чтить историю и обязательно передавать будущим поколениям.
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