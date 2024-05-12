Президент – молодёжи: вы принимаете эстафету в деле сохранения и укрепления государственности

Эта неделя еще раз показала белорусам, насколько тонко переплетаются грани прошлого, настоящего и будущего. В четверг мы отмечали День Победы. Для нас этот праздник, даже спустя без малого 80 лет, не то что не потерялся в череде событий и дат, а приобрел новые смыслы. 9 Мая Президент четко дал понять, что для нас сегодня важно и на что мы готовы, если придется защищать свою землю вновь, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Да, красных линий нет. При этом события той войны, да и других, а их в нашей истории было немало, так сильно въелись в нашу коллективную память, стали частью народного ДНК, что даже в первых строках гимна мы сообщаем, в чем наше естество. В мире, в созидании. Белорусы навоевались, настрадались. Хватит!

Хватит и пытаться разделить нас, поставив под разные знамена. Вопросы выбора госсимволики – это действительно чувствительная тема. Понимая это, в Беларуси в 1995-м провели референдум, в ходе которого народ и определился, под каким флагом строить независимость. Уже почти 30 лет мы живем с этими символами, которые прочно вошли в нашу жизнь, стали родными для нескольких поколений белорусов и ассоциируются с победами независимой страны. Недавно наш символ побывал в космосе. Марина Василевская, наш первый космонавт, его сберегла, вернула на Землю и сегодня, 12 мая, передала Президенту. Ключевой момент в церемонии и в нашей истории. И такой пиетет к государственным символам разделяет большинство из нас.