Недалеко от Литвы ушла и Польша, которую неспроста называют 51 штатом Америки, намекая на полную потерю независимости и обслуживание интересов США. На неделе это подтвердил и Томаш Шмидт. Польский диссидент, судья, который обратился в Беларусь с просьбой о политическом убежище, открыто рассказал о демократии в Польше. Шмидт констатировал, что Соединенные Штаты хотят втянуть Варшаву в войну, сделать ее непосредственной участницей конфликта, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Но открыто сказать об этом гражданин Польши может только в Беларуси. Главной причиной бегства Шмидт назвал «несогласие с политикой и действиями властей» и давление, которое на него оказывали за такую позицию. Ну что сказать – свобода и демократия в лучшем проявлении.

А как после заявлений Шмидта засуетилась политическая верхушка Польши. Местный МИД погрузился в шоковое состояние. Об этом поведал его глава Радослав Сикорский. Министр обороны задавался вопросом, так в чьих же интересах действовал Шмидт, даже не допуская, что судья действовал именно в интересах Польши – нет, не польских властей, а в интересах родной страны и людей, права которых он защищал и которым просто пудрят мозги, рассказывая небылицы про Беларусь и рисуя из нас образ врага. Вы же помните все эти россказни о том, что на Польшу собираются напасть с Востока, что у нас тут КГБ вербует всех подряд, прямо на границе людей хватают и в шпионов превращают? А на самом деле все не так. Вот польские власти и засуетились, и забегали, ведь неизвестно, сколько еще таких, как Шмидт, и какими данным обладает судья, который находится в Беларуси. В Варшаве со страху решили даже специальную комиссию создать. Она будет заниматься расследованием влияния, которое Россия и Беларусь оказывают на ситуацию в Польше. Об этом заявил Дональд Туск, а после отправился лично инспектировать польско-белорусскую границу, наверное, чтобы больше ни один диссидент не проскочил.

По словам Туска, Польша начала интенсивные работы над фортификацией на границе «во многих измерениях». Он отметил, что надеется на подключение к этому финансирования Евросоюза. Как же без этого? Брюссель уже сильно потратился на возведение забора на границе между нашими странами. Сотни миллионов евро были вложены в металл, а еще сколько осели вообще неизвестно где. Но на этом польские власти не успокоились. Дополнительно планируют установить на границе смотровые вышки высотой 70 метров, которые буду оснащены современным оборудованием. Столько усилий, чтобы отгородиться от нас, а все равно не получается поставить полную блокаду – ни в плане информации, ни в плане чисто человеческих отношений. По последней информации, остаться в Беларуси хотят 44 гражданина Польши. А еще больше украинцев ищут в нашей стране второй дом. С февраля 22-го мы приняли больше 185 тысяч граждан Украины. Только в 2024 году в Беларусь приехали около 40 тысяч. Как неоднократно заявлял Президент нашей страны, мы готовы протянуть руку помощи всем, кто оказался в сложной ситуации, что собственно и делаем. С теми, кто нашел в Беларуси понимание и поддержку, на неделе встретился Константин Герцев.

– Вы искали дурную славу?

– Не думал об этом.

– Случайно получилось?

– Да.

Этой славе, и правда, не позавидуешь. За взмахами кисти гримера, пожалуй, и не узнаешь главную ознобу польского политического бомонда последней недели. Выдает лишь фирменный прищур. Томаш Шмидт – экс-судья воеводского административного суда Варшавы готовится к своему первому телевизионному интервью в Беларуси.

Томаш Шмидт, польский диссидент, судья:

Я должен был убежать из страны ввиду своей безопасности. Около 4 лет были разные преследования по отношению ко мне. Это были угрозы, эта была информация от друзей, что против меня готовится дело.

Чтобы выжить, он должен был бежать, чтобы жить – попросить политическое убежище. Пикантность ситуации: прибывает в Беларусь Шмидт еще в статусе действующего судьи, поэтому уведомлять президента Дуду об отставке пришлось уже из Минска, при этом буквально в прямом эфире.

Его сразу окрестили подарком белорусским спецслужбам. Послужной список Шмидта богат на различные авантюры с пометкой «совершенно секретно». Это не могли не прокомментировать в Варшаве, от такого поступка часть топ-чиновников даже лишилась дара речи.

Радослав Сикорский, министр иностранных дел Польши:

Мне не хочется это комментировать. Это был человек, участвовавший в предыдущих политических кампаниях при прошлом правительстве. Это абсолютно возмутительно. Я в шоке, если честно. У нас уже был ранее предатель, мне кажется, что это похожий случай. Обвинения в адрес прошлого правительства сразу же подхватил глава нового. Дональд Туск публично упрекнул экс-премьера Моравецкого и чуть ли не повесил клеймо предателей на всю его команду, в том числе, за связь с белорусскими спецслужбами.

Дональд Туск, премьер-министр Польши:

Мы должны понимать, что спецслужбы, в этом случае белорусские, работали с лицом, которое имело непосредственный доступ к министру юстиции, которое было ответственно за уничтожение судебной системы в Польше, которое имело доступ к различным секретным документам, к которым не должна иметь доступ ни одна разведка. Для польской судебной машины Томаш Шмидт – фигура крайне заметная. Был и руководителем юридического отдела в Национальном совете судей, и участником большого скандала во время реформирования системы на стыке двух правительств. Тогда пытались переподчинить суды и лишить их независимости. Не обошлось и без слива персональных данных, за что замминистра юстиции лишился должности. При это Шмидт работу сохранил, но карьерный вес кратно потерял.

Константин Герцев, корреспондент:

Вы можете рассказать факты о польском правительстве, которые дискредитируют его с той или иной точки зрения? Факты, которые разоблачают руководство Польши? Томаш Шмидт:

Хотя бы образование судебных конкурсов. Это происходило таким образом, чтобы побеждали те люди, которые подходили по своим политическим взглядам, то есть непосредственно влияние политиков на судебную систему. Я знаю об этом, поскольку работал в Национальном совете судей. Может быть, это привело польское правительство в такую панику. И это не единственный особо конфиденциальный процесс, к которому причастен польский судья. 4 июня он должен был вести закрытое заседание в отношении председателя Совета министров по делу об отказе в выдаче разрешений на допуск к секретной информации. Но на фоне бегства прокуратура Польши успела даже дело о шпионаже завести.

Константин Герцев:

Некоторые польские журналисты утверждают, что вы знаете то, что очень волнует польское правительство? Томаш Шмидт:

Меня тоже это интересует – какие же я могу знать секреты? Я не знаю никого в Белом доме, в Пентагоне тоже никого не знаю. Но само предположение достаточно интересное, но немного космическое.

– Как вы думаете, фотография человека позади вас, он уже знает, что вы сделали?

– 100 % и он не знает, что с этим делать. Сам же Шмидт считает себя политическим узником и заверяет, всему виной его открытая симпатия к Беларуси и России. А это, как известно, на Западе наказуемо. Официальный Минск такие пассажи оценил и по доброте душевной опеку предоставил. При этом Президент Лукашенко подчеркнул: ставки в таких играх особо высоки и им надо соответствовать.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это удар под дых кому? Властям Польши. Вот они и начинают: предатель, такой и сякой. Никакой он не предатель! Но он реально смотрит на вещи, сравнивает Польшу и Беларусь, делает выводы. Мы его предупредили: ты можешь дать и пресс-конференцию, и прочее – они же убили Чечко – смотри, ты ставишь себя под удар. «Я не боюсь, я должен сказать правду, что происходит в Польше». Я ребятам говорю: хорошо, хочет – пусть приглашает журналистов.