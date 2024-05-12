«Работать в своём районе». Разбирались в преимуществах целевого поступления

У ЕАЭС есть конкретные цели. Это свободное перемещение товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. К этому в идеале стремятся все члены Союза. Понятно, что не все так просто. Но движение есть. Взять то же образование. В нашей стране есть общее понимание, каких специалистов не хватает рынку, и на их подготовку брошены все силы. В 2024 году отдельное внимание подготовке целевиков. Целевое направление предполагает бесплатное обучение в вузе. Но после получения диплома молодой специалист должен вернуться на работу в организацию, с которой заключил договор, и отработать на благо предприятия 5 лет. В 2024-м приемная кампания у абитуриентов, которые взяли такое направление, пройдет с 27 июня по 12 июля. Уже можно заключать такие договоры с будущими работодателями. Так что тем, кто хочет в этом году стать студентом, нужно поспешить. А наша Дарья Седун тем временем расскажет в программе «Неделя» на СТВ, как в Беларуси готовят специалистов на заказ и почему абитуриенты все чаще приезжают на экзамен уже с трудовым договором.

– Как дела, как рабочий день?

– Нормально.

– Без происшествий, все хорошо?

– Да.

– Как самочувствие? Как техника, не подводит?

– Отлично. Нет, все хорошо. Застать Ольгу Гнеденок в кабинете – задача не из простых. В дождь и ветер, жару и холод молодой специалист по охране труда в поле. Бескрайние просторы Логойщины тянут как магнит. Так что еще до поступления в вуз девушка точно знала, что работать вернется домой.

Ольга Гнеденок, инженер по охране труда сельскохозяйственного цеха «Гайна» Минского тракторного завода:

Я изначально, когда выбирала профессию, знала четко, что хочу работать в своем районе. Поэтому, когда мне приглянулась специальность «охрана труда» и мне предложили взять целевое направление, я, не раздумывая, согласилась и ни капельки не пожалела об этом.

В хозяйстве Ольга отработала 3 года из положенных 5. За это время нашла подход ко всем: опытные механизаторы к девушке на вы и по имени и отчеству. Все-таки должность серьезная – Ольга отвечает за жизнь и здоровье каждого. Кроме того, и за техникой приглядывает. Ее, кстати, на предприятии много – свои разработки сюда поставляет Минский тракторный. С таким опытом куда угодно, но перспектив хватает и здесь. Ольга Гнеденок:

Хотелось бы стать главным инженером, образование позволяет. Главное, чтобы ты был уверен в своих силах.

Тем более молодежи здесь доверяют. Рядом с Ольгой в поле и Павел Глот – еще один молодой специалист. Обязательную отработку в хозяйстве заканчивает в статусе главного агронома.

Павел Глот, главный агроном сельскохозяйственного цеха «Гайна» Минского тракторного завода:

Пришел я сюда агрохимиком, год поработал, во мне увидели потенциал, подняли в должности. Выдали и жилье здесь. Отработка у меня в августе заканчивается, собираюсь здесь остаться. Потому что все меня устраивает.

Александр Андрейченко, начальник сельскохозяйственного цеха «Гайна» Минского тракторного завода:

Это просто необходимо сейчас. Необходимо заинтересовывать и давать целевые направления, чтобы они возвращались. Сейчас у нас тоже будут по распределению. Мы заказывали в министерстве двух фельдшеров ветеринарных. Пришли, практику отбыли, им очень понравилось. И все, приходят к нам с радостью, хотят вернуться на отработку.

Большие надежды на целевиков возлагают и белорусские медучреждения. Так, главный вуз страны под абитуриентов с трудовым договором отводит порядка 70 % бюджетных мест. С одной стороны, это возможность укомплектовать кадрами не только столичные больницы и поликлиники, но и региональные медучреждения С другой – колоссальный опыт для начинающего врача. В Логойской ЦРБ такой формат работы с кадрами прижился