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«Работать в своём районе». Разбирались в преимуществах целевого поступления

12 мая 2024 17:34
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У ЕАЭС есть конкретные цели. Это свободное перемещение товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. К этому в идеале стремятся все члены Союза. Понятно, что не все так просто. Но движение есть. Взять то же образование. В нашей стране есть общее понимание, каких специалистов не хватает рынку, и на их подготовку брошены все силы. В 2024 году отдельное внимание подготовке целевиков. Целевое направление предполагает бесплатное обучение в вузе. Но после получения диплома молодой специалист должен вернуться на работу в организацию, с которой заключил договор, и отработать на благо предприятия 5 лет.

В 2024-м приемная кампания у абитуриентов, которые взяли такое направление, пройдет с 27 июня по 12 июля. Уже можно заключать такие договоры с будущими работодателями. Так что тем, кто хочет в этом году стать студентом, нужно поспешить.

А наша Дарья Седун тем временем расскажет в программе «Неделя» на СТВ, как в Беларуси готовят специалистов на заказ и почему абитуриенты все чаще приезжают на экзамен уже с трудовым договором.

«Работать в своём районе». Разбирались в преимуществах целевого поступления-1

– Как дела, как рабочий день?
– Нормально.
– Без происшествий, все хорошо?
– Да.
– Как самочувствие? Как техника, не подводит?
– Отлично. Нет, все хорошо.

Застать Ольгу Гнеденок в кабинете – задача не из простых. В дождь и ветер, жару и холод молодой специалист по охране труда в поле. Бескрайние просторы Логойщины тянут как магнит. Так что еще до поступления в вуз девушка точно знала, что работать вернется домой.

«Работать в своём районе». Разбирались в преимуществах целевого поступления-4

Ольга Гнеденок, инженер по охране труда сельскохозяйственного цеха «Гайна» Минского тракторного завода:
Я изначально, когда выбирала профессию, знала четко, что хочу работать в своем районе. Поэтому, когда мне приглянулась специальность «охрана труда» и мне предложили взять целевое направление, я, не раздумывая, согласилась и ни капельки не пожалела об этом.

«Работать в своём районе». Разбирались в преимуществах целевого поступления-7

В хозяйстве Ольга отработала 3 года из положенных 5. За это время нашла подход ко всем: опытные механизаторы к девушке на вы и по имени и отчеству. Все-таки должность серьезная – Ольга отвечает за жизнь и здоровье каждого. Кроме того, и за техникой приглядывает. Ее, кстати, на предприятии много – свои разработки сюда поставляет Минский тракторный. С таким опытом куда угодно, но перспектив хватает и здесь.

Ольга Гнеденок:
Хотелось бы стать главным инженером, образование позволяет. Главное, чтобы ты был уверен в своих силах.

«Работать в своём районе». Разбирались в преимуществах целевого поступления-10

Тем более молодежи здесь доверяют. Рядом с Ольгой в поле и Павел Глот – еще один молодой специалист. Обязательную отработку в хозяйстве заканчивает в статусе главного агронома.

«Работать в своём районе». Разбирались в преимуществах целевого поступления-13

Павел Глот, главный агроном сельскохозяйственного цеха «Гайна» Минского тракторного завода:
Пришел я сюда агрохимиком, год поработал, во мне увидели потенциал, подняли в должности. Выдали и жилье здесь. Отработка у меня в августе заканчивается, собираюсь здесь остаться. Потому что все меня устраивает.

«Работать в своём районе». Разбирались в преимуществах целевого поступления-16

Александр Андрейченко, начальник сельскохозяйственного цеха «Гайна» Минского тракторного завода:
Это просто необходимо сейчас. Необходимо заинтересовывать и давать целевые направления, чтобы они возвращались. Сейчас у нас тоже будут по распределению. Мы заказывали в министерстве двух фельдшеров ветеринарных. Пришли, практику отбыли, им очень понравилось. И все, приходят к нам с радостью, хотят вернуться на отработку.

«Работать в своём районе». Разбирались в преимуществах целевого поступления-19

Большие надежды на целевиков возлагают и белорусские медучреждения. Так, главный вуз страны под абитуриентов с трудовым договором отводит порядка 70 % бюджетных мест. С одной стороны, это возможность укомплектовать кадрами не только столичные больницы и поликлиники, но и региональные медучреждения С другой – колоссальный опыт для начинающего врача. В Логойской ЦРБ такой формат работы с кадрами прижился

«Работать в своём районе». Разбирались в преимуществах целевого поступления-22

Юрий Будько, главный врач Логойской центральной районной больницы:
У нас закрепляемость специалистов 100 %. В прошлом году из шести специалистов, которые могли бы от нас уйти по окончанию отработки, все остались. В этом году к нам идет человек, который бюджетно учился. Молодая девушка из Минска, она потянулась за нашими целевиками и приходит к нам врачом общей практики. Это еще говорит о том, что люди изучают место работы, они не просто стихийно куда-то едут, невесть куда.

Подробности в видеоматериале.

# Высшее образование в Беларуси # общество # Дарья Седун

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