Лукашенко: «Наш народ определил свой путь развития и заложил основы политики белорусского государства»

Символы, которые хранят память о подвигах наших предков и вместе с тем олицетворяют победы современного поколения белорусов. Сегодня, 12 мая, страна отмечает День государственных флага, герба и гимна, которые являются неотъемлемыми атрибутами независимости и объединяют нас в самые важные для страны моменты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В городах и деревнях, на площадях и крышах жилых домов уже не одно десятилетие гордо развевается белорусский флаг, а гимн в унисон и сердцами поют те, кто готов взять на себя ответственность за будущее суверенной Беларуси.

Этот праздник установлен указом Президента в 1998 году. С тех пор он стал поистине всенародным. Об этом сегодня заявил глава государства на торжественной церемонии чествования государственных символов. Как отметил Александр Лукашенко, тысячи молодых людей приносят в этот день клятву верности нашим флагу, гербу и гимну. Это ритуал колоссальной важности: знак глубокого уважения к прошлому и искренняя благодарность за мирное настоящее, которое обеспечило старшее поколение современников. Но самое главное, подчеркнул Президент, это демонстрация готовности взять ответственность за судьбу нашей страны, перенять эстафету предшественников, кто в свое время, почти 30 лет назад, заложил основы белорусской государственности на первом в истории суверенной страны референдуме.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Тогда наш народ определил свой путь развития и заложил основы политики белорусского государства. Это сильная президентская власть, стратегический союз с Россией, равный государственный статус белорусского и русского языков. Не поддавшись на угрозы современных коллаборантов, а точнее сказать предателей от политики, сохранив верность себе, своим принципам и идеалам, своей истории, мы вместе отстояли наши истинные государственные символы. Вместе сказали «нет» символике, которая стала для нас настоящим знаком беды. Наследники народа, пережившего геноцид, уцелевшего в концлагерях и гетто, вставшего на борьбу с врагом в многочисленных партизанских отрядах и подполье, иначе поступить не могли. Поэтому в 1995-м подавляющим большинством голосов белорусы высказались за преемственность героической символики, за наш герб, за наш флаг, который развевается над современной Беларусью. В переходные эпохи люди часто отказываются от символов, которые выражали идеи и ценности прежнего социально-политического устройства. Но это был не наш путь. Мы бережно храним связь поколений, продолжаем традиции наших предков, гордимся своей историей. В ней немало героических страниц. Мы никогда не виляли, мы никогда не изменяли той линии, которую проводим сегодня. Мы и тогда, и сейчас верны традициям прошлого. Марина Василевская передала Президенту Беларуси флаг, который побывал на МКС.

Сохраняем не только традиции, но и силу духа, благодаря которой наши прадеды победили коричневую чуму, подняли страну из руин и остались верны главным и по сей день принципам белорусской политики: социальному равенству и справедливости. Все это олицетворяют наши флаг, герб и гимн. И вместе с тем являются символами уже наших побед – подчеркнул Александр Лукашенко: спортивных, творческих, трудовых.