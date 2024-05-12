В 2024-м ЕАЭС исполняется 10 лет. Как появился союз и какие у него перспективы?

В среду, 8 мая, в Москве прошел юбилейный саммит Евразийского экономического союза, на котором присутствовал и Президент Беларуси, где подвели своеобразные итоги, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

В 2024 году ЕАЭС исполняется 10 лет. Договор о создании нового объединения лидеры Беларуси, России и Казахстана подписали в Астане 29 мая 2014 года, что положило официальное начало евразийской интеграции. Хотя понятно, что этому предшествовала большая работа, что называется, за кадром.

Кстати, на одном из саммитов наш Президент рассказывал некоторые детали, как зарождался ЕАЭС. К примеру, Александр Лукашенко упоминал, что и Украина планировала присоединиться. Начали даже проработку документов. Но потом Киев отошел от дел, хотя, по мнению нашего Президента, уже тогда было очевидно, что Украина свернет с этого пути, что и случилось. ЕАЭС состоялся и без Украины. А главное, как подчеркнул Александр Лукашенко, союзники научились слышать друг друга и что порознь было бы сложно сохранить суверенитет. Это ключевое.