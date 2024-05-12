Прямой эфир

В 2024-м ЕАЭС исполняется 10 лет. Как появился союз и какие у него перспективы?

12 мая 2024 17:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В среду, 8 мая, в Москве прошел юбилейный саммит Евразийского экономического союза, на котором присутствовал и Президент Беларуси, где подвели своеобразные итоги, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

В 2024-м ЕАЭС исполняется 10 лет. Как появился союз и какие у него перспективы?-1

В 2024 году ЕАЭС исполняется 10 лет. Договор о создании нового объединения лидеры Беларуси, России и Казахстана подписали в Астане 29 мая 2014 года, что положило официальное начало евразийской интеграции. Хотя понятно, что этому предшествовала большая работа, что называется, за кадром.

Кстати, на одном из саммитов наш Президент рассказывал некоторые детали, как зарождался ЕАЭС. К примеру, Александр Лукашенко упоминал, что и Украина планировала присоединиться. Начали даже проработку документов. Но потом Киев отошел от дел, хотя, по мнению нашего Президента, уже тогда было очевидно, что Украина свернет с этого пути, что и случилось. ЕАЭС состоялся и без Украины. А главное, как подчеркнул Александр Лукашенко, союзники научились слышать друг друга и что порознь было бы сложно сохранить суверенитет. Это ключевое.

В 2024-м ЕАЭС исполняется 10 лет. Как появился союз и какие у него перспективы?-4

При этом особое значение для развития ЕАЭС имеет более продвинутая интеграция. Союзное государство – это своего рода ядро ЕАЭС. Применяя успешный опыт белорусско-российского союза, члены Евразийского экономического союза создают единые рынки финансовых и транспортных услуг, энергоресурсов, АПК. Большой интерес для ЕАЭС представляет кооперация со странами Азии, Африки и Ближнего Востока. На этом саммите в Москве подписали решение о начале переговоров с Монголией. Со страной хотят заключить временное торговое соглашение.

Читайте также:

Лукашенко на саммите ЕАЭС: госзакупки в наших странах составляют почти 200 млрд долларов

Лукашенко: «Наши геополитические оппоненты пытаются изолировать нас от передовых технологий и премиальных рынков»

Лукашенко на саммите ЕАЭС: нам важно обеспечивать потребности в продовольствии своего производства

# ЕАЭС # общество # Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
Польский экс-судья Шмидт: я должен был убежать из страны для своей безопасности
12 мая 2024 17:22

Польский экс-судья Шмидт: я должен был убежать из страны для своей безопасности

Шмидт: в судебных конкурсах в Польше побеждали только подходящие по политическим взглядам люди
12 мая 2024 17:21

Шмидт: в судебных конкурсах в Польше побеждали только подходящие по политическим взглядам люди

Не жалели даже младенцев. Как каратели мстили мирному населению за неудачи на фронте
12 мая 2024 17:13

Не жалели даже младенцев. Как каратели мстили мирному населению за неудачи на фронте

Более 200 гимназистов в Минске станцевали вальс Победы – как это было?
12 мая 2024 17:06

Более 200 гимназистов в Минске станцевали вальс Победы – как это было?

«Для нас это очень важный праздник». Молодые белорусы по всей стране дают клятву беречь и защищать Родину
12 мая 2024 15:06

«Для нас это очень важный праздник». Молодые белорусы по всей стране дают клятву беречь и защищать Родину

Дмитрий Жук: нужно заново отстраивать модель идеологического воспитания, начиная с начальной школы
12 мая 2024 14:03

Дмитрий Жук: нужно заново отстраивать модель идеологического воспитания, начиная с начальной школы

Александр Лукашенко: мы обязаны сохранить единство, чтобы сберечь свою страну
12 мая 2024 13:37

Александр Лукашенко: мы обязаны сохранить единство, чтобы сберечь свою страну

«Прочувствовали дух патриотизма». Слова клятвы главным символам страны прозвучали на площади Славы в Могилёве
12 мая 2024 12:24

«Прочувствовали дух патриотизма». Слова клятвы главным символам страны прозвучали на площади Славы в Могилёве

«Процветают патриотизм и любовь к Родине». Что значит для молодых белорусов День государственных символов?
12 мая 2024 11:14

«Процветают патриотизм и любовь к Родине». Что значит для молодых белорусов День государственных символов?

Лукашенко: «Наш народ определил свой путь развития и заложил основы политики белорусского государства»
12 мая 2024 10:54

Лукашенко: «Наш народ определил свой путь развития и заложил основы политики белорусского государства»

Марина Василевская передала Президенту Беларуси флаг, который побывал на МКС
12 мая 2024 10:42

Марина Василевская передала Президенту Беларуси флаг, который побывал на МКС

В День госсимволов белорусские студенты принимают участие в церемониях с принесением клятвы верности
12 мая 2024 10:08

В День госсимволов белорусские студенты принимают участие в церемониях с принесением клятвы верности