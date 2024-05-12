Прямой эфир

Александр Лукашенко: «Люди гордятся тем, что они настоящие белорусы. Это и есть народное единство»

12 мая 2024 08:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

День Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна Республики Беларусь отмечается сегодня, 12 мая, в Беларуси. В этих символах находит отражение судьба народа, его нелегкий путь к миру и созиданию на родной земле.

Президент Беларуси принимает участие в торжественном ритуале чествования государственных символов. Церемония проходит на площади Государственного флага.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Люди гордятся тем, что они настоящие белорусы. Это и есть народное единство. Единство, которое скреплено прочной памятью о героическом подвиге наших дедов и прадедов в Великой Отечественной войне, патриотизмом, созидательным трудом и стремлением к миру.

Единство, которое символизируют Государственный флаг, Государственный герб и Государственный гимн Республики Беларусь. Единство, которое мы обязаны сохранить, чтобы сберечь свою страну. Потому что время выбрало нас!

# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
Мысливец: госсимволы нашей страны выражают прошлое и настоящее, объединяют людей
12 мая 2024 07:59

Мысливец: госсимволы нашей страны выражают прошлое и настоящее, объединяют людей

Лукашенко поздравил белорусов с Днём Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна
12 мая 2024 07:37

Лукашенко поздравил белорусов с Днём Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна

Лунный календарь на неделю. Чем заняться дачнику в середине мая?
12 мая 2024 07:25

Лунный календарь на неделю. Чем заняться дачнику в середине мая?

Лето не за горами. О чём расскажут народные приметы в мае
12 мая 2024 07:23

Лето не за горами. О чём расскажут народные приметы в мае

50 лет счастливой семейной жизни – золотые юбиляры поделились секретами крепкого союза
11 мая 2024 17:36

50 лет счастливой семейной жизни – золотые юбиляры поделились секретами крепкого союза

Более 3 тысяч человек поучаствовали в «Забеге первых» к 85-летию Брестской области
11 мая 2024 17:26

Более 3 тысяч человек поучаствовали в «Забеге первых» к 85-летию Брестской области

Пустовой о «Ярсах»: на белорусских платформах российская гарантия справедливого мироустройства
11 мая 2024 17:18

Пустовой о «Ярсах»: на белорусских платформах российская гарантия справедливого мироустройства

В столичных ТЦ состоялись модные показы в преддверии Дня государственных флага, герба и гимна
11 мая 2024 17:15

В столичных ТЦ состоялись модные показы в преддверии Дня государственных флага, герба и гимна

Какие секреты Варшавы выдал Шмидт и почему хорошо, что на «Евровидении» нас нет – анонс «Недели»
11 мая 2024 17:00

Какие секреты Варшавы выдал Шмидт и почему хорошо, что на «Евровидении» нас нет – анонс «Недели»

Азарёнок: нет уже нейтралитета – либо ты за Лукашенко, либо за Бандеру, Гитлера и сжигание деревень
11 мая 2024 16:52

Азарёнок: нет уже нейтралитета – либо ты за Лукашенко, либо за Бандеру, Гитлера и сжигание деревень

В 2024-м планируют завершить около 50 программ в рамках инициативы «Один район – один проект»
11 мая 2024 16:38

В 2024-м планируют завершить около 50 программ в рамках инициативы «Один район – один проект»

Экспорт белорусских пиломатериалов в 2023-м году достиг рекордных показателей – комментарий министра
11 мая 2024 16:32

Экспорт белорусских пиломатериалов в 2023-м году достиг рекордных показателей – комментарий министра