Александр Лукашенко: «Люди гордятся тем, что они настоящие белорусы. Это и есть народное единство»

День Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна Республики Беларусь отмечается сегодня, 12 мая, в Беларуси. В этих символах находит отражение судьба народа, его нелегкий путь к миру и созиданию на родной земле.

Президент Беларуси принимает участие в торжественном ритуале чествования государственных символов. Церемония проходит на площади Государственного флага.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Люди гордятся тем, что они настоящие белорусы. Это и есть народное единство. Единство, которое скреплено прочной памятью о героическом подвиге наших дедов и прадедов в Великой Отечественной войне, патриотизмом, созидательным трудом и стремлением к миру.

Единство, которое символизируют Государственный флаг, Государственный герб и Государственный гимн Республики Беларусь. Единство, которое мы обязаны сохранить, чтобы сберечь свою страну. Потому что время выбрало нас!