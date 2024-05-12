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Марина Василевская передала Президенту Беларуси флаг, который побывал на МКС

12 мая 2024 10:42
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Символы, которые хранят память о подвигах наших предков и вместе с тем олицетворяют победы современного поколения белорусов. Сегодня, 12 мая, страна отмечает День государственного флага, герба и гимна, которые являются неотъемлемыми атрибутами независимости и объединяют нас в самые важные для страны моменты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марина Василевская передала Президенту Беларуси флаг, который побывал на МКС-1

Марина Василевская передала Президенту Беларуси флаг, который побывал на МКС-3

Белорусский флаг поднимали ученые-полярники в Антарктиде, десантники – на Северном полюсе, альпинисты – на Эвересте. Трижды он побывал в космосе – совсем недавно с нашим первым белорусским космонавтом Мариной Василевской. Сегодня Герой Беларуси в торжественной обстановке передала его Президенту. Этот государственный символ, закрепивший статус Беларуси как космической державы, займет почетное место во Дворце Независимости.

Марина Василевская передала Президенту Беларуси флаг, который побывал на МКС-6

Герой Беларуси Марина Василевская принесла клятву верности государственным символам вместе с представителями молодежи. Это семеро парней и девушек – из каждой области и Минска. Сегодня они дали обещание быть достойными гражданами, сохранять мир и согласие на нашей земле и, если потребуется, защищать ее так же достойно, как и прадеды в годы Великой Отечественной войны. Представители молодого поколения поклялись всю жизнь быть патриотами и передать любовь к Отечеству своим потомкам.

Марина Василевская передала Президенту Беларуси флаг, который побывал на МКС-9

На торжественное мероприятие в столице в этом году собрались более 5 тысяч человек со всей страны. Аналогичные ритуалы принесения клятвы проходят во всех регионах страны.

Лукашенко поздравил белорусов с Днем Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна.

# Государственная политика # общество # Марина Василевская # Александр Лукашенко

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