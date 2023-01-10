Лукашенко: премии, которые ежегодно вручаем в эти дни, – дань исконным традициям, связывающим эпохи

Новости Беларуси. На созданных белорусским народом ценностях зарождалась и развивалась национальная государственность. Это подчеркнул Александр Лукашенко на важной церемонии, которая начинает год, подводя итоги ушедшего в значимых для развития страны сферах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вручение премий «За духовное возрождение», спецпремий деятелям культуры и искусства и «Беларускi спартыўны Алiмп» состоялось во Дворце Республики. Обращаясь к лауреатам, участникам и гостям в зале, Президент Беларуси рассказал о скрепах, на которых развивалась наша государственность. Беларусь сегодня своим примером бросила вызов проекту глобальной унификации под модные тренды.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Но сегодня не о буднях. Сегодня о празднике. На светлом и нравственно образующем торжестве страны – глава государства.