Лукашенко: премии, которые ежегодно вручаем в эти дни, – дань исконным традициям, связывающим эпохи

Новости Беларуси. На созданных белорусским народом ценностях зарождалась и развивалась национальная государственность. Это подчеркнул Александр Лукашенко на важной церемонии, которая начинает год, подводя итоги ушедшего в значимых для развития страны сферах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вручение премий «За духовное возрождение», спецпремий деятелям культуры и искусства и «Беларускi спартыўны Алiмп» состоялось во Дворце Республики. Обращаясь к лауреатам, участникам и гостям в зале, Президент Беларуси рассказал о скрепах, на которых развивалась наша государственность. Беларусь сегодня своим примером бросила вызов проекту глобальной унификации под модные тренды.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Но сегодня не о буднях. Сегодня о празднике. На светлом и нравственно образующем торжестве страны – глава государства.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Дорогие друзья! Сегодняшний вечер – продолжение самого светлого, самого семейного и красивого праздника Рождества. Премии, которые ежегодно вручаем в эти зимние дни, – дань исконным традициям, связывающим эпохи и поколения. Дань духовной силе белорусов – мудрых, трудолюбивых, любящих родную землю и почитающих предков.
Более четверти века назад мы чествовали первых лауреатов премии «За духовное возрождение». Тогда мы даже подумать не могли, с какими вызовами столкнемся в борьбе за свою духовность, за свое историческое наследие и за свой уклад. И не представляли, как актуальна будет традиция награждать людей, посвятивших себя благородному делу – сохранению наших духовных истоков.
«Это патриоты по поступкам». О том, как готовились к вручению наград от Президента во Дворце Республики, читайте здесь.
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